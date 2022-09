Um Animal à solta em plena Lisboa

O nome sugere o contrário, mas há muito mais que carne e peixe no novo restaurante do Hotel Hotel, que concilia arte urbana e natureza selvagem na decoração.

À entrada do hotel-boutique da travessa da Glória, que abriu portas no final do ano passado, com 40 quartos, vemos brilhar Animal a néon. O nome pode confundir os mais distraídos, mas não se trata de um restaurante onde a carne é a atração principal. Muito pelo contrário: tem uma ementa variada, de cariz internacional, com várias opções veganas.