Os novos paradigmas da Casa Portuguesa de Penim

Na sua estreia como diretor do D. Maria II, Pedro Penim leva a cena um espetáculo sobre as tensões decorrentes das transformações sociais, políticas e culturais do País.

Começou com uma música indelevelmente inscrita no inconsciente coletivo português: Uma Casa Portuguesa, “uma canção escrita em Moçambique, por um homossexual”, mas que retrata uma “célula familiar tradicionalista e muito conveniente para as políticas do Estado Novo, falando de uma alma mais amansada”, diz o dramaturgo e encenador Pedro Penim, que, com Casa Portuguesa, apresenta a sua primeira peça enquanto diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II.