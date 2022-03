São Luiz: os novos vinhos tranquilos Kopke

Numa casa histórica do vinho do Porto, os DOC assumem agora o nome da quinta onde são criados, ganhando independência e identidade própria. Vale a pena conhecer os São Luiz.

Era um momento de viragem na marca histórica de vinhos do Porto Kopke, adquirida pela Sogevinus, quando Ricardo Macedo agarrou em 2006 a enologia dos seus vinhos tranquilos – ou seja, DOC (Denominação de Origem Controlada) do Douro. Acabam de ser rebatizados São Luiz, o nome da quinta de onde vêm as suas uvas, “para sublinhar a sua identidade, distinguindo-os dos vinhos do Porto, mas mantendo a ligação à marca-mãe nos rótulos, símbolo de qualidade e know-how, adquiridos ao longo de séculos”, como conta à SÁBADO a diretora de Marketing, Gabriela Coutinho.