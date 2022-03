JNcQUOI Ásia e Mendi juntos para celebrar a história e a cozinha indiana

As mais lidas GPS

Os restaurantes lisboeta e portuense juntam-se, a partir desta segunda feira até 21 de março, com um menu especial preparado e espetáculos imersivos para celebrar a Índia.

O JNcQUOI Ásia vai ser a casa que une as duas cozinhas

O JNcQUOI Ásia vai ser a casa que une as duas cozinhas D.R.

Se aterrar na Índia entre o final de fevereiro e o início de março, prepare-se para viver um festival cheio de cor nas ruas. O Holi, como foi batizado, representa a chegada da primavera e o triunfo do bem sobre o mal. Diz-se também que é a encenação de um jogo que o deus hindu Lord Krishna jogou com a sua consorte, Radha e as gopis.