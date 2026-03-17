"Mulheres Imperfeitas": três amigas cheias de esqueletos no armário na Apple TV+

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Protagonizada por Elisabeth Moss e com um elenco sonante, esta nova série de oito episódios explora os segredos nas relações de longa data de três amigas.
Há esquemas narrativos que guardam poucos segredos e que se apoiam em fórmulas que funcionam. E, dentro desses esquemas, há variações que servem géneros estilísticos e que dificilmente funcionariam se esse género fosse alterado, a não ser, claro, quando há coragem para inventar sem restrições para lá do molde.