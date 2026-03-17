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"Mulheres Imperfeitas": três amigas cheias de esqueletos no armário na Apple TV+

Protagonizada por Elisabeth Moss e com um elenco sonante, esta nova série de oito episódios explora os segredos nas relações de longa data de três amigas.

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André Almeida Santos 17 de março de 2026 às 07:00
Elisabeth Moss (à esq.ª), que foi June Osborne em "The Handmaid's Tale", é a protagonista
Elisabeth Moss (à esq.ª), que foi June Osborne em "The Handmaid's Tale", é a protagonista Apple TV

Há esquemas narrativos que guardam poucos segredos e que se apoiam em fórmulas que funcionam. E, dentro desses esquemas, há variações que servem géneros estilísticos e que dificilmente funcionariam se esse género fosse alterado, a não ser, claro, quando há coragem para inventar sem restrições para lá do molde.

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