"Heated Rivalry": uma série-fenómeno com boas nádegas

Há coisas que não se explicam, outras são bem evidentes, como o sucesso desta série que está a dar que falar em todo o mundo. Chega a Portugal e à HBO Max esta sexta-feira, 23.

André Almeida Santos 19 de janeiro de 2026 às 18:00
A série retrata a relação amorosa de dois jogadores de hóquei no gelo, de equipas rivais
A série retrata a relação amorosa de dois jogadores de hóquei no gelo, de equipas rivais

O que torna uma série de uma operadora canadiana de streaming (Crave) num sucesso internacional? Rabos. Heated Rivalry estreou em finais de novembro passado no Canadá e nos Estados Unidos e, semana após semana, a audiência cresceu. A HBO Max apercebeu-se do potencial disso dias antes da estreia (28 de novembro) e comprou os direitos internacionais. Estreou noutros países desde então, os dois protagonistas têm aparecido à frente das câmaras fotográficas e roubado a atenção por onde passam. É um fenómeno. E chega à HBO Max Portugal a 23 de janeiro, com um primeiro episódio. Os restantes, chegam ao ritmo de um por semana, sempre às sextas-feiras.

