"Steal": Sophie Turner e um assalto misterioso em seis episódios

A atriz de "A Guerra dos Tronos", que será Lara Croft na série "Tomb Raider", protagoniza este thriller viciante da Prime Video sobre um golpe milionário que não é bem o que parece.

André Almeida Santos 31 de janeiro de 2026 às 18:00
Sophia Turner protagoniza este thriller que ficou disponível na Prime Video a 21 de janeiro
Sophia Turner protagoniza este thriller que ficou disponível na Prime Video a 21 de janeiro

As primeiras impressões contam muito e Sophie Turner sofreu um bocado com isso. Durante quase uma década foi uma das personagens principais de A Guerra dos Tronos, também uma das que melhor evoluiu ao longo das oito temporadas, provando, às tantas, que era mais do que um peão que existia ali por ser filha de quem era. A personagem tomou conta da atriz e é normal que, por vezes, nos esqueçamos de um rosto real em detrimento de um ficcional. Por isso, quando se começa a ver Steal, thriller de seis episódios que estreou recentemente na Prime Video, esta pergunta surge e é normalíssima: o que é que ela fez para lá de A Guerra dos Tronos?

