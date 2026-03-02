Uma série para ver esta semana: 'The Hack', a nova ficção do criador de 'Adolescência'

Num tempo em que a verdade parece cada vez mais disputada, The Hack regressa ao início do século XXI para revisitar um caso que abalou o Reino Unido e redefiniu a relação entre imprensa, poder político e esfera privada. A série, escrita pelo argumentista multipremiado Jack Thorne, é o seu primeiro projeto pós-sucesso de Adolescência, fenómeno de audiências da Netflix, e realizada por Lewis Arnold, estrutura-se ao longo de sete episódios como um drama de investigação que cruza jornalismo, crime e responsabilidade institucional, inspirado em factos que continuam a ecoar no presente.
O ponto de partida é o escândalo das escutas telefónicas levadas a cabo pelo tabloide News of the World, prática ilegal que expôs a forma como jornalistas e investigadores privados acederam a mensagens de voz de figuras públicas, políticos e cidadãos comuns. No centro desta revelação está o repórter Nick Davies, cuja investigação no The Guardian acabaria por desmontar um sistema profundamente enraizado. A série acompanha esse trabalho paciente de verificação, resistência editorial e confronto com estruturas de poder que, durante anos, pareciam intocáveis.
Em paralelo, a narrativa acompanha outra linha temporal: a investigação conduzida pelo antigo detetive Daniel Morgan, cujo homicídio permaneceu por resolver durante décadas e se tornou símbolo de alegadas ligações impróprias entre polícia e imprensa sensacionalista. Ao entrelaçar estas duas histórias, The Hack procura não apenas reconstruir acontecimentos mas explorar as zonas cinzentas de um período recente que o próprio Thorne descreveu como “estranho e enganador”, sublinhando que compreender plenamente o que aconteceu exigiu revisitar camadas sucessivas de versões, silêncios e interesses.
O elenco reúne alguns dos nomes mais sólidos da representação britânica. David Tennant (Doctor Who; Broadchurch) interpreta Davies, num papel marcado pela obstinação moral de quem insiste em seguir a pista quando tudo parece desaconselhá-lo, enquanto que Robert Carlyle (Trainspotting) encarna o investigador policial envolvido no caso Morgan.
Ao duo, juntam-se Toby Jones (A Toupeira; The Hunger Games - Os Jogos da Fome) como o editor Alan Rusbridger e um vasto conjunto de intérpretes - entre eles Rose Leslie, Dougray Scott, Eve Myles, Adrian Lester ou Katherine Kelly - que dão espessura a uma história feita tanto de decisões individuais como de mecanismos sistémicos.
Mais do que um relato cronológico, a série assume-se como uma reflexão sobre a fragilidade das instituições e sobre o papel do jornalismo numa era de crescente desconfiança. Sem recorrer ao sensacionalismo que denuncia, The Hack constrói-se com o olhar tenso e meticuloso da luta pela verdade. E sobre o preço de a procurar.