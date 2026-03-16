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O seu animal de estimação está doente? Saiba o que diz a lei portuguesa sobre faltar ao trabalho

Levar o cão ao veterinário ou ficar em casa com um gato doente pode parecer natural para muitos tutores. No entanto, a legislação laboral portuguesa ainda não acompanha totalmente esta realidade.

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Edição de 10 a 16 de março
16 de março de 2026 às 09:58
O seu animal de estimação está doente? Saiba o que diz a lei portuguesa sobre faltar ao trabalho
O seu animal de estimação está doente? Saiba o que diz a lei portuguesa sobre faltar ao trabalho

Os animais de companhia ocupam hoje um lugar central na vida de muitas famílias portuguesas. No entanto, quando um cão ou gato fica doente e exige cuidados urgentes, muitos tutores enfrentam um dilema: podem faltar ao trabalho para cuidar do animal? A resposta, segundo a legislação portuguesa atual, não é simples.

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