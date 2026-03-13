É oficial: vem aí uma sequela de “Guerreiras do K-Pop'

O filme mais popular de sempre da Netflix vai ter uma sequela, confirmou a plataforma. A data oficial de estreia ainda não foi anunciada.

As personagens Rumi, Mira e Zoey, que se tornaram mundialmente famosas em 2025, vão regressar para uma sequela de KPop Demon Hunters (Guerreiras do K-Pop, em português), confirmou a Netflix. Maggie Kang e Chris Appelhans também regressam como realizadores e dizem sentir-se "orgulhos" e entusiasmados "pelo novo capítulo".

“Sinto um imenso orgulho como cineasta coreana por o público querer mais desta história coreana e dos nossos personagens coreanos”, referiu Kang, em comunicado. Nos últimos anos, o K-pop, género musical que surgiu na Coreia do Sul na década de 1990, ultrapassou fronteiras e conquistou fãs a nível internacional.

A longa-metragem original, que recebeu indicações para os Óscares (Melhor Animação e Melhor Canção Original), e que se tornou na mais vista de sempre da Netflix, conta a história de Rumi, Mira e Zoey, uma girlband de K-pop - chamada HUNTR/X - que luta contra demónios, para proteger os fãs de uma ameaça sobrenatural. Produzido em parceria com a Sony Pictures Animation, o filme alcançou mais de 500 milhões de visualizações na Netflix e deu origem a vários artigos de merchandising.

Chris Appelhans revelou-se animado "para escrever o próximo capítulo, desafiá-las, vê-las evoluir - e continuar a expandir os limites de como música, animação e narrativa se podem unir.” A data oficial de estreia ainda não foi anunciada pela Netflix, mas uma notícia da Bloomberg (de 2025) prevê que a estreia aconteça em 2029.

Reveja aqui o trailer do filme original: