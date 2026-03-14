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Ator palestiniano de filme nomeado aos Óscares impedido de participar na cerimónia

Motaz Malhees, protagonista de A Voz de Hind Rajab, está impedido de entrar nos Estados Unidos na sequência de restrições de entrada no país impostas aos palestinanos.

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Edição de 10 a 16 de março
Renata Lima Lobo 14 de março de 2026 às 21:45
Motaz Malhees no Festival de Veneza 2025
Motaz Malhees no Festival de Veneza 2025 Scott A Garfitt/Invision/AP

Nomeado aos Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional, A Voz de Hind Rajab é uma dramatização de uma história verdadeira, com um elemento muito real: a voz de uma criança em Gaza que está sozinha debaixo de fogo e liga para o Crescente Vermelho Palestiniano para que a resgatem. Uma história comovente e um filme realizado pela tunisina Kaouther Ben Hania que esteve nomeado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza.

Motaz Malhees - que interpreta Omar, um operador da organização de socorro - partilhou uma nas redes sociais a dar conta que não poderá estar presente na cerimónia dos Óscares, marcada para este domingo. "Não me é permitido entrar nos Estados Unidos por causa da minha cidadania palestiniana. Dói. Mas aqui está a verdade: Podem bloquear um passaporte. Não podem bloquear uma voz", alerta o ator. Na mesma mensagem, Malhees escreve que se mantém "de pé com orgulho e dignidade" e destacando que esta história "é maior do que qualquer barreira e será ouvida".

Nesbat Serhan, Motaz Malhees, Saja Kilani e Clara Khoury em 'A Voz de Hind Rajab'
Nesbat Serhan, Motaz Malhees, Saja Kilani e Clara Khoury em 'A Voz de Hind Rajab'

O percurso de A Voz de Hind Rajab em Portugal começou em novembro, com uma passagem pelo LEFFEST, estreando no circuito comercial em fevereiro passado. A 16 de abril chega ao catálogo da Filmin.

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