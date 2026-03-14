Ator palestiniano de filme nomeado aos Óscares impedido de participar na cerimónia

Motaz Malhees, protagonista de A Voz de Hind Rajab, está impedido de entrar nos Estados Unidos na sequência de restrições de entrada no país impostas aos palestinanos.

Nomeado aos Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional, A Voz de Hind Rajab é uma dramatização de uma história verdadeira, com um elemento muito real: a voz de uma criança em Gaza que está sozinha debaixo de fogo e liga para o Crescente Vermelho Palestiniano para que a resgatem. Uma história comovente e um filme realizado pela tunisina Kaouther Ben Hania que esteve nomeado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza.

Motaz Malhees - que interpreta Omar, um operador da organização de socorro - partilhou uma mensagem nas redes sociais a dar conta que não poderá estar presente na cerimónia dos Óscares, marcada para este domingo. "Não me é permitido entrar nos Estados Unidos por causa da minha cidadania palestiniana. Dói. Mas aqui está a verdade: Podem bloquear um passaporte. Não podem bloquear uma voz", alerta o ator. Na mesma mensagem, Malhees escreve que se mantém "de pé com orgulho e dignidade" e destacando que esta história "é maior do que qualquer barreira e será ouvida".

O percurso de A Voz de Hind Rajab em Portugal começou em novembro, com uma passagem pelo LEFFEST, estreando no circuito comercial em fevereiro passado. A 16 de abril chega ao catálogo da Filmin.

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