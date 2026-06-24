GTA VI: Tudo o que já se sabe sobre o jogo de vídeo mais aguardado da década

A história regressa a Vice City, no estado de Leonida, a 19 de novembro deste ano. Jason Duval e Lucia Caminos são os dois protagonistas do jogo que entra em pré-reserva esta quinta, 25.

Grand Theft Auto VI já tem data de lançamento: 19 de novembro de 2026. A Rockstar Games, estúdio responsável pela produção do jogo, confirmou que o título chegará à PlayStation 5 e à Xbox Series X|S, com pré-reservas a partir desta quinta-feira, 25. O novo capítulo da saga volta a Vice City, mas alarga o mapa ao estado fictício de Leonida, uma versão distorcida, luminosa e perigosa da cidade de Miami e do estado da Florida, onde néon, crime, pântanos, praias, parques naturais, indústria, redes sociais e cultura automóvel fazem parte do mesmo ecossistema. Os preços do jogo variam consoante as edições, estando a versão base fixada nos €89,99 e a Ultimate Edition nos €109,99.

No centro da história estão Jason Duval e Lucia Caminos. Segundo a Rockstar, Jason "cresceu entre vigaristas e criminosos, passou pelo exército e acabou nos Keys - zona das Florida Keys - a trabalhar para traficantes locais". Lucia, que acaba de sair da prisão, "aprendeu a lutar desde pequena e quer virar a sorte a seu favor". A premissa oficial coloca os dois no centro de um golpe que corre mal e de uma conspiração criminosa que atravessa Leonida, obrigando-os a depender um do outro para sobreviver.

A Rockstar ainda não publicou uma lista fechada de todas as atividades disponíveis, mas já deixou várias pistas concretas. Há condução, assaltos, armas personalizáveis, lojas, salões de tatuagens e de estética, barcos, motas, caiaques, oficinas, garagens, esconderijos para bens roubados e pelo menos algumas atividades associadas às zonas rurais e naturais do mapa. O site oficial também confirma que GTA VI será uma experiência single-player (um só jogador) e não avança, para já, detalhes sobre uma eventual evolução da vertente GTA Online.

Leonida está dividida em várias áreas já apresentadas. Vice City é o centro urbano: uma cidade de glamour, ganância e excesso, com Ocean Beach, Little Cuba, o mercado Tisha-Wocka e o porto VC, descrito como capital dos cruzeiros. Leonida Keys é a zona tropical e costeira, feita de bares, água azul, barcos e perigo marítimo. Port Gellhorn surge como uma costa esquecida, com motéis baratos, atrações abandonadas, centros comerciais vazios e uma economia movida a álcool barato, analgésicos e bebidas energéticas. Ambrosia é a zona industrial, dominada pela refinaria de açúcar Allied Crystal, que emprega locais e será uma fonte de receita para Jason e Lucia, enquanto que o gangue local de motards "fornece quase todo o resto".

Grassrivers parece ser uma das áreas mais importantes para a exploração fora da cidade. A Rockstar Games descreve-a como "a joia indomável dos pântanos de Leonida, onde nunca se sabe o que está por baixo da superfície". Os crocodilos são a atração mais óbvia, mas a descrição oficial fala também de predadores mais mortais e "descobertas estranhas entre os mangais". Isto não confirma, por si só, uma mecânica formal de caça em Grassrivers, mas confirma que a zona será construída em torno de vida selvagem, perigo ambiental e exploração nos pântanos. As imagens e trailers oficiais também mostram airboats, flamingos, crocodilos e zonas alagadas, sugerindo que a travessia dos pântanos será uma parte importante da experiência.

Mount Kalaga National Park é onde a Rockstar é mais direta em relação a atividades. A área é descrita como um marco natural na fronteira norte do estado, com caça, pesca e trilhos off-road. Isto confirma pelo menos três grandes linhas de jogabilidade ou exploração: caçar, pescar e conduzir fora de estrada. A Ultimate Edition do jogo (que deverá estar à venda por €109,99) reforça essa leitura com o ’67 Vapid Dominator Buggy, um veículo pensado para os bosques, e com o Crest Kayak, que aponta para navegação em rios, lagos ou zonas naturais. A região também terá comunidades isoladas e radicais paranóicos, longe dos olhos do governo.

Ambrosia, por outro lado, parece funcionar como território de conflito industrial e criminal. A refinaria Allied Crystal é apresentada como o grande motor económico da zona, mas a Rockstar deixa claro que o poder paralelo pertence a um gangue de motards. Não há confirmação de que o jogador possa trabalhar formalmente na refinaria, mas o local deverá ter relevância narrativa ou criminal. A linguagem usada pela Rockstar aponta para missões, confrontos e oportunidades ligadas à indústria, ao crime local e à tensão entre trabalho, pobreza e gangues.

Em matéria de “trabalhos” confirmados pelo estúdio estão atividades criminosas e oportunidades narrativas: Jason trabalha para traficantes locais; Brian Heder deixa-o viver numa propriedade desde que este o ajude em atividades de extorsão; Raul Bautista é um assaltante profissional sempre à procura de talento para golpes maiores; e a Ultimate Edition inclui conteúdos como a PTT Youngin$ Illegal Goods Store, uma zona de gangue que pode ser invadida para obter itens e contrabando, uma dinâmica que preserva o ADN do jogo: favores, golpes, assaltos, contrabando e recuperação de bens.

A Classic Car Collection é um dos detalhes mais interessantes da Ultimate Edition. Não se trata apenas de receber carros prontos na garagem. A descrição aponta para uma comissão especial ligada a Wyman, um colecionador excêntrico, em que o jogador terá de encontrar clássicos abandonados e carros em recuperação, para depois os devolver ao seu antigo esplendor. É, até agora, uma das mecânicas mais específicas reveladas pela Rockstar: procurar veículos raros ou degradados, recuperá-los e integrá-los numa coleção.

A Ultimate Edition junta vários outros conteúdos à história de Jason e Lucia, "desbloqueados ao longo dos capítulos", o que indica um sistema semelhante ao de outros títulos da chancela Rockstar, como Canis Canem Edit (2006) e Red Dead Redemption II (2018), nos quais a narrativa progredia por capítulos.

A edição especial inclui o ’95 Grotti Cheetah - veículo semelhante ao Ferrari Testarossa, uma clara influência da série Miami Vice - , os revólveres Hawk & Little Morgan, versões personalizadas das pistolas de Jason e Lucia, roupas e tatuagens exclusivas, os veículos do esconderijo de Jason, a mota Dinka Enduro, o Crest Kayak, o Shitzu Squalo, o ’67 Vapid Dominator Buggy com a Paradise Garage em Watson Bay, o Ganado Retro Build, a Classic Car Collection e lojas ou espaços exclusivos como Rideout Customs, One-Eyed Willie’s, Sara’s Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo e Goodtime Gear.

Estes negócios também ajudam a perceber que tipo de personalização estará presente. Rideout Customs e One-Eyed Willie’s são oficinas ligadas à personalização de veículos; Sara’s Unisex Salon permite alterar penteados, barba, maquilhagem e unhas; Stock 305 acrescenta roupa; Electric Fang Tattoo inclui mais de 50 tatuagens criadas pelo coletivo artístico FAILE; e Goodtime Gear reúne peças inspiradas em Macca the Gator, uma figura televisiva do universo de Leonida. A personalização de personagens e veículos parece, por isso, mais espalhada pelo mundo do jogo do que concentrada num só ponto.

De fora das confirmações da Rockstar ficam o treino físico ou aprendizagem de artes marciais, apresentadas no segundo trailer do jogo, esta última corroborada na biografia de Lucia, que esclarece que "o pai a ensinou a lutar desde criança". Também não há confirmação oficial de musculação, estatísticas corporais, aulas de combate ou progressão física, à semelhante do clássico GTA: San Andreas (2004).

Há ainda o bónus de pré-reserva Vintage Vice City Pack para a versão Ultimate, uma homenagem ao passado mais oitentista da série. O pacote inclui oveículo ’55 Vapid Stanier, uma garagem em Ocean Beach, roupas e penteados vintage para Jason e Lucia e padrões de arma inspirados em Tommy Vercetti (o protagonista do título original de GTA Vice City, jogo de 2002, interpretado pelo ator Ray Liotta).

O que a Rockstar já mostrou do GTA VI aponta para um jogo menos dependente apenas da cidade e mais construído como um estado inteiro: Vice City para o crime urbano e a cultura do excesso; Grassrivers para pântanos, crocodilos e descobertas estranhas; Ambrosia para indústria e motards; Mount Kalaga para caça, pesca e trilhos; Leonida Keys para barcos e águas perigosas; e Port Gellhorn para o lado decadente da costa.

Quem fizer a pré-reserva da versão digital de GTA VI poderá começar a descarregar o jogo a 12 de novembro de 2026, uma semana antes do lançamento oficial, marcado para 19 de novembro. A Rockstar confirmou ainda que a versão física seguirá a mesma lógica de pré-carregamento: a caixa não trará um disco, mas sim um código de download, e também estará disponível a partir de 12 de novembro, permitindo aos jogadores instalar o jogo antecipadamente e tê-lo pronto no dia de estreia.