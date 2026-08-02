Morreu Vincent Pastore, ator de 'Os Sopranos'

Com uma carreira que recua aos anos 80 do século passado, o ator italo-americano Vincent Pastore ficou conhecido pelo seu papel na série Os Sopranos, onde interpretou Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero. Morreu este sábado, aos 80 anos.

Chegou aos ecrãs na década de 1980 com pequenos papéis, mas desde cedo ficou associado a personagens ligadas ao crime organizado. Participou em filmes como Tudo Bons Rapazes (1990) e foi precisamente um desses papéis que o tornou famoso. A sua participação em 30 episódios de Os Sopranos (1999-2007), na sua maioria durante a primeira e a segunda temporadas, como Bonpensiero, amigo de Tony Soprano, foi o papel que lhe deu maior reconhecimento.

Em 2007 estreou-se na Broadway, no musical Chicago, onde interpretou Amos Hart, regressando aos palcos em 2014 para integrar o elenco do musical Balas Sobre a Broadway, adaptação do filme de Woody Allen. Pastore participou ainda em vários reality shows, como Celebrity Family Feud e Shark Tank, e também se lançou no setor alimentar, criando, em 2019, uma marca de molho de tomate chamada Vincent Pastore's Italian Sauce.

Vincent Pastore nasceu no Bronx e cresceu em New Rochelle, um subúrbio do estado de Nova Iorque. Alistou-se na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietname e, mais tarde, frequentou a Universidade Pace, onde estudou interpretação.