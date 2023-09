Os últimos dias dos génios, segundo Geoff Dyer

No seu livro, Dyer discorre de forma charmosa e inteligente sobre as últimas obras de Beethoven, The Doors ou Federer. Aviso: "Os Últimos Dias de Roger Federer e Outros Finais" não é sobre ténis.

Acendamos uma velinha na escuridão por cada exemplar de Os Últimos Dias de Roger Federer e Outros Finais comprado com a intenção de o leitor levar para casa uma obra biográfica sobre um dos maiores tenistas de sempre. Equívoco compreensível, mas não é Federer o tema do mais recente livro de Geoff Dyer, romancista, ensaísta e articulista britânico que nas últimas décadas se notabilizou – mais pelos ensaios do que pela ficção – enquanto escritor com “e” grande.