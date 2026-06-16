Ronan Keating, Natalie Imbruglia e Eagle-Eye Cherry no Douro & Porto Wine Festival

O programa do evento, que terá lugar a 3 e 4 de julho, em Lamego, conta também com atuações dos DJ Sets de Rui Pregal da Cunha e Raquel Loureiro.

Os Ronan Keating, Natalie Imbruglia, Eagle-Eye Cherry, Aurea, Lena D'Água e Olavo Bilac integram o cartaz deste ano do Douro & Porto Wine Festival, que regressa a Lamego e à região do Douro a 3 e 4 de julho.

O programa do evento, a que a Lusa teve esta terça-feira acesso, conta também com atuações dos DJ Sets de Rui Pregal da Cunha e Raquel Loureiro, assim como apresentações gastronómicas com diversos chefs de renome.

Após uma única atuação em Portugal em 2005, a cantora e compositora australiana Natalie Imbruglia regressa para atuar no Palco Douro, no dia 03 de julho, onde apresentará temas do novo álbum "Algorithm".

No mesmo dia atua o sueco Eagle-Eye Cherry, conhecido pela sua mistura melódica folk e rock alternativo, que é autor de temas como "Falling In Love Again", "Are You Still Having Fun?" e "Long Way Around" (com Neneh Cherry). O artista lançou em 2025 o álbum mais recente, "Become A Light".

O eterno vocalista da banda Santos & Pecadores e elemento dos Resistência integra igualmente o cartaz do primeiro dia do Douro & Porto Wine Festival. Olavo Bilac une a sua icónica voz rouca a uma mistura sonora de samba e bossa nova, morna e semba, fado e balada. A DJ Raquel Loureiro completa o cartaz do primeiro dia do festival.

No dia 04 de julho, as margens do Douro recebem Ronan Keating, o cantor pop irlandês que foi líder da boyband Boyzone e que se estreou a solo com "When You Say Nothing at All", que haveria de se tornar o seu primeiro número 1 nos tops em vários países.

Seguiram-se hits como "Life Is a Rollercoaster", "The Way You Make Me Feel", "Lovin' Each Day" ou "If Tomorrow Never Comes" e colaborações com artistas como Elton John, LeAnn Rimes, Robbie Williams e Emeli Sandé.

A cantora Aurea atua também no segundo dia do evento e leva consigo alguns dos maiores hinos dos últimos 16 anos, como "Okay Alright", "Busy (For Me)", "Frágil", "I Didn't Mean It", "Scratch My Back" ou "Volta".

Lena D'Agua sobe ao palco na mesma data, com um alinhamento que, segundo a organização, "irá certamente integrar verdadeiros tesouros da música portuguesa", passando pelos álbuns mais recentes, "Desalmadamente" (2019) - galardoado com o Prémio PLAY de Melhor Artista Feminina e um "Prémio José Afonso" - e "Tropical Glaciar", editado em 2024.

O cantor e músico Rui Pregal da Cunha, vocalista da lendária banda Heróis do Mar, apresenta-se também no dia 04, em formato DJ Set.

Além da música, o Douro & Porto Wine Festival oferece também experiências para os apreciadores de vinho e de gastronomia.

Nesta edição, o festival volta a realizar a Wine Village, um espaço dedicado à descoberta de produtores e quintas que representam a diversidade e a riqueza vínica da região.

A componente gastronómica ganha igualmente destaque com o regresso do espaço Fogo de Chão, uma área dedicada à cozinha ao vivo, sob curadoria do chef Renato Cunha.

Durante os dois dias serão apresentados oito pratos distintos, incluindo propostas de carne, peixe e opções vegetarianas, concebidos pelos chefs Renato Cunha, António Vieira, Miguel Cardoso, Pedro Machado, Nuno Castro, Diogo Novais Pereira e Carlos Costa.

Os bilhetes para a edição de 2026 do Douro & Porto Wine Festival já se encontram à venda nos locais habituais, com um preço diário de 35 euros e um passe para os dois dias disponível por 50 euros. Na edição de 2026, o Douro & Porto Wine Festival reforça a aposta "numa experiência única transversal a todo o recinto", disponibilizando ao público um único tipo de bilhete de acesso ao festival.

Outra das novidades deste ano é a disponibilização de estacionamento premium junto ao recinto, acessível a todos os festivaleiros mediante aquisição prévia, com um valor diário de 10 euros.

Além desta nova solução de estacionamento, o festival continua a disponibilizar gratuitamente serviços de shuttle e transfer fluvial, assegurando a ligação aos parques de estacionamento gratuitos localizados em Lamego, Cambres e Peso da Régua.