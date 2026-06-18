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Polícia desmantela rede de tráfico de gatos no Vietname e resgata mais de 400 felinos

Uma investigação policial revelar uma rede organizada de captura e tráfico de animais no sul do Vietname. Muitos dos animais eram alegadamente animais de companhia roubados às famílias.

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Polícia desmantela rede de tráfico de gatos no Vietname e resgata mais de 400 felinos
SÁBADO 18 de junho de 2026 às 11:13
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Vietname: polícia desmantela rede de tráfico de gatos e resgata mais de 400 felinos
Vietname: polícia desmantela rede de tráfico de gatos e resgata mais de 400 felinos

Uma operação das autoridades vietnamitas resultou no desmantelamento de uma rede suspeita de roubo e comércio ilegal de gatos destinados ao mercado de carne. Mais de 400 gatos vivos foram encontrados e resgatados durante a ação policial em Cidade de Ho Chi Minh, no sul do país.

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