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Bad Bunny junta-se ao elenco de Toy Story 5

Filme vai seguir a luta dos brinquedos ontra a tecnologia. E marca o regresso de Woody (a enfrentar uma crise de meia idade).

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Bad Bunny junta-se ao elenco de Toy Story 5
Gabriela Ângelo 27 de maio de 2026 às 15:21
Bad Bunny atua em Lisboa
Bad Bunny atua em Lisboa Ramon "Tonito" Zayas

O rapper porto-riquenho Bad Bunny, que fez a sua , vai juntar-se ao elenco de Toy Story 5 e dará voz à personagem “Pizza com Óculos de Sol” (tradução livre dos créditos originais).

Junta-se também ao elenco o ator escocês Alan Cumming que irá interpretar um alter ego maléfico do cavalo Bala. 

No novo filme, cujo trailer oficial foi lançado esta semana, os brinquedos unem-se para salvar a dona, a jovem Bonnie, das garras de um tablet chamado Lilypad. Woody, que tinha deixado o grupo no quarto filme para se tornar um “brinquedo perdido”, faz um regresso dramático ao som do tema original “You’ve Got a Friend in Me” de Randy Newman. 

O trailer mostra ainda o famoso cowboy a ter de lidar com uma crise de meia idade.

O filme Toy Story 5 estreia em Portugal a 18 de junho. 

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