Bad Bunny junta-se ao elenco de Toy Story 5

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Filme vai seguir a luta dos brinquedos ontra a tecnologia. E marca o regresso de Woody (a enfrentar uma crise de meia idade).

O rapper porto-riquenho Bad Bunny, que fez a sua estreia em Portugal esta terça-feira, vai juntar-se ao elenco de Toy Story 5 e dará voz à personagem “Pizza com Óculos de Sol” (tradução livre dos créditos originais).

Junta-se também ao elenco o ator escocês Alan Cumming que irá interpretar um alter ego maléfico do cavalo Bala.

No novo filme, cujo trailer oficial foi lançado esta semana, os brinquedos unem-se para salvar a dona, a jovem Bonnie, das garras de um tablet chamado Lilypad. Woody, que tinha deixado o grupo no quarto filme para se tornar um “brinquedo perdido”, faz um regresso dramático ao som do tema original “You’ve Got a Friend in Me” de Randy Newman.

O trailer mostra ainda o famoso cowboy a ter de lidar com uma crise de meia idade.

O filme Toy Story 5 estreia em Portugal a 18 de junho.