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Afine a voz e prepare a garganta: estas são as canções que querem levar Portugal à final

De forma mais ou menos profissional, o cancioneiro popular de apoio à seleção nacional de futebol aí está

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Edição de 16 a 22 de junho
Ângela MarquesSofia Parissi 17 de junho de 2026 às 17:25
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AP Photo/Eric Smith

O hino oficial de apoio à Seleção Nacional no Mundial de Futebol de 2026, Tuga ou Nada - criado por Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch - junta-se a uma longa lista de canções que entretanto ficaram famosas nas redes sociais.

Uma delas, Vem Mundial, a Taça é Nossa, é uma adaptação da Canção de Engate, de António Variações, e foi criada por um grupo de adeptos portugueses. A letra remete para jogadores portugueses, incluindo Diogo Costa, Nuno Mendes, Vitinha, Cristiano Ronaldo e João Neves.

A banda David Antunes & The Midnight Band também apresentou a música não oficial Este Ano a Taça é Nossa, e o artista Filipe Pinto lançou uma versão chamada Portugal É a Nossa Vez

Confira aqui estas e outras canções de apoio à Seleção:

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