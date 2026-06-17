Afine a voz e prepare a garganta: estas são as canções que querem levar Portugal à final

17 de junho de 2026 às 17:25

Edição de 16 a 22 de junho

De forma mais ou menos profissional, o cancioneiro popular de apoio à seleção nacional de futebol aí está

O hino oficial de apoio à Seleção Nacional no Mundial de Futebol de 2026, Tuga ou Nada - criado por Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch - junta-se a uma longa lista de canções que entretanto ficaram famosas nas redes sociais.

Uma delas, Vem Mundial, a Taça é Nossa, é uma adaptação da Canção de Engate, de António Variações, e foi criada por um grupo de adeptos portugueses. A letra remete para jogadores portugueses, incluindo Diogo Costa, Nuno Mendes, Vitinha, Cristiano Ronaldo e João Neves.

A banda David Antunes & The Midnight Band também apresentou a música não oficial Este Ano a Taça é Nossa, e o artista Filipe Pinto lançou uma versão chamada Portugal É a Nossa Vez.

Confira aqui estas e outras canções de apoio à Seleção: