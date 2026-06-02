Taylor Swift compôs uma canção para a banda sonora 'Toy Story 5'

A cantora anunciou o lançamento de uma nova música para o filme da Pixar e um regresso à música country.

Esta segunda-feira à noite Taylor Swift anunciou que a canção "I Knew It, I Knew You" será lançada esta sexta-feira, dia 5 de junho, e que a canção entrará na banda-sonora oficial do quinto filme da saga Toy Story, da Pixar.

“Sempre sonhei com a oportunidade de escrever para estas personagens, que adoro desde que era uma criança de 5 anos a ver o primeiro Toy Story. Apaixonei-me instantaneamente pelo Toy Story 5 quando tive a sorte de o ver nas suas fases iniciais, e escrevi esta canção assim que cheguei a casa depois da exibição“, explicou a artista numa publicação feita nas redes sociais.

A canção está a ser vendida pela DIsney/Pixar como um regresso de Swift à country, o estilo em que começou a cantar ainda durante a adolescência.

Vão estar disponíveis duas versões para além da original: uma versão ao piano e outra versão acústica.

Toy Story 5 estreia a 18 de junho em Portugal e além dos nomes de sempre (Tom Hanks, Tim Allen, Wallace Shawn), conta ainda com a participação especial de Bad Bunny que vai interpretar o papel da personagem Pizza com Óculos de Sol.