Tom Hanks diz que novo 'Toy Story' chama a atenção para vício das crianças com os ecrãs

O novo filme da saga "Toy Story" estreia nos cinemas portugueses a 18 de junho e convida a refletir sobre a relação dos mais novos com a tecnologia. Tom Hanks e Tim Allen regressam ao elenco.

O quinto filme do universo Toy Story chega aos cinemas portugueses a 18 de junho e traz um novo desafio para os famosos brinquedos: lidar com o impacto da tecnologia no dia a dia das crianças. "Woody, Buzz Lightyear, Jessie e o resto do grupo enfrentam um desafio quando se deparam com Lilypad, um novo tablet que chega com ideias pouco convencionais sobre o que é melhor para a criança Bonnie", pode ler-se na sinopse do filme.

Em declarações à BBC, os atores que dão voz às personagens principais falaram sobre a importância deste tema, numa altura em que a dependência dos ecrãs marca o quotidiano de muitas famílias.

Tom Hanks - que dá voz ao "xerife Woody" desde o primeiro filme - disse que o elenco se identificou com o enredo porque todos já tinham "enfrentado o desinteresse" dos jovens que "olham para o telemóvel, levantam os olhos, voltam a olhar para baixo, levantam os olhos."

O ator norte-americano, conhecido por ter participado em filmes como Forrest Gump (1994), Terminal de Aeroporto (2004) e O Pior Vizinho do Mundo (2022), também referiu que esta relação com a tecnologia "é uma questão geracional" e destacou "um momento no filme, em que olhamos para a paisagem urbana e vemos aquele brilho azul de um telemóvel nos quartos e assim por diante. Isso realmente causa pavor no coração".

Tim Allen, que interpreta Buzz Lightyear, contou à televisão britânica que foi com a filha ao cinema recentemente e que ela sentiu dificuldades em concentrar-se porque as crianças "estão habituadas aos vídeos de sete segundos do Instagram".

De Bad Bunny a Taylor Swift

A saga da Pixar e da Walt Disney Pictures, lançada em 1995, acompanha as aventuras de um grupo de brinquedos que ganha vida na ausência dos humanos. O quinto filme chega seis anos depois do lançamento de Toy Story 4 e há algumas novidades a reter: o cantor porto-riquenho Bad Bunny, que passou este mês por Portugal a propósito da digressão DeBí TiRAR MáS FOToS, vai juntar-se ao elenco do novo filme e dará voz à personagem “Pizza com Óculos de Sol” (tradução livre dos créditos originais). Sabe-se também que Taylor Swift criou uma canção para o filme, "I Knew It, I Knew You", que ficará disponível a 5 de junho. "Sempre sonhei em poder escrever para estas personagens que adoro desde que tinha cinco anos e vi o primeiro filme do Toy Story", afirmou a cantora norte-americana nas redes sociais.

Em declarações à revista Empire, o realizador, Andrew Stanton (À Procura de Nemo e WALL-E), referiu: "A tecnologia mudou a vida de todos, mas perguntamo-nos o que isso significa para nós — e para os nossos filhos. Não podemos simplesmente contentar-nos em fazer da tecnologia a vilã".