Crítica de cinema: Toy Story 4

Woody deixou de ser um brinquedo preferido até porque, como já foi aqui referido, Bonnie fez literalmente um novo amigo: Forky, uma colher de plástico com braços de arame, olhos malucos e pés de madeira. Quando se torna senciente, sofre uma crise existencial que o impele a jogar-se insistentemente no lixo. E Gabby Gabby, uma boneca numa loja de antiguidades, também não está bem: foi fabricada com defeito e colocada de lado. E há Duke Caboom, abandonado pelo dono quando se revelou incapaz de cumprir as acrobacias prometidas pela publicidade.



Ser brinquedo não é fácil mas é esse estado de conflito – um permanente receio da rejeição - que dá tanta alma a todas estas personagens. O trabalho vocal dos atores é admirável e Toy Story 4 hilariante, espirituoso e visualmente deslumbrante. Falta-lhe, no entanto, mais Buzz Lightyear, que assume um papel secundário perante as peripécias de Woody. É desconfortável ver os dois amigos tão afastados. Mas é assim a vida, suponho.



Toy Story 4

De Josh Cooley

EUA • Animação • M/6 • 100m

Com as vozes de Tom Hanks, Christina Hendricks e Tim Allen

Classificação: 4 estrelas

Bonnie faz um amigo no seu primeiro dia de infantário. Bonnie, para refrescar a memória dos que não voltaram a ver Toy Story 3 desde 2010, é a nova criança de Woody, Buzz e do restante memorável bando de brinquedos. Foi-lhe oferecido quando Andy foi para a faculdade, um gesto que obrigou os pais a esconder as lágrimas atrás dos óculos 3D, comovidos pela certeza de que, no futuro, também os seus filhos sairiam de casa porque nada é eterno e um dia todos vamos morrer e ser esquecidos pelos que amámos.Ok, talvez esteja a exagerar, afinal esta crítica é sobre um filme em que os brinquedos falam, não uma reflexão sobre O Sétimo Selo de Bergman. Mas o brilhantismo de Toy Story, a razão pela qual cada um dos seus títulos (incluindo este último) merece destaque na história da animação americana, nasce da coragem de reconhecer que, se cada vida é um planeta em construção, então o tempo é um continente que desliza, afastando-se de forma irreversível (e involuntária) das suas velhas fronteiras.