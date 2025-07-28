'A Odisseia' de Christopher Nolan envolve-se numa disputa territorial em África

O realizador está a gravar num deserto que é disputado por Marrocos e pela Frente Polisário que acusa Nolan de ajudar a "encobrir" as táticas colonialistas de Marrocos.

O realziador Christopher Nolan está a gravar uma adaptação de A Odisseia e decidiu filmar algumas das cenas no Norte de África, no deserto perto de de Dakhla, no Saara Ocidental. Mas a zona é disputada pela Frente Polisário que acusa Marrocos de usar táticas colonialistas para "anexar" o território. A Frente Polisário, sediada na Argélia, afirma ser o representante legítimo dos povos indígenas do Saara Ocidental e acusa os criadores de "A Odisseia" de encobrirem o colonialismo e de cometerem "uma clara violação do direito internacional e dos padrões éticos que regem o trabalho cultural e artístico".

As filmagens em Dakhla inserem-se no contexto de "uma estratégia marroquina mais ampla e muito coordenada para alavancar a sua influência económica, política e cultural e tentar solidificar a sua reivindicação ao território", afirmou Hugh Lovatt, investigador sénior de políticas para a região do Médio Oriente e Norte de África no Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros. "Há uma sensação de que a comunidade internacional está cada vez mais a alinhar-se com as posições marroquinas", continuou, citado pela Bloomberg.

"Esta é uma produção extremamente importante para Marrocos", disse Reda Benjelloun, que dirige o CCM, a agência governamental marroquina responsável pela promoção da indústria cinematográfica. "É a primeira grande produção de Hollywood a escolher as províncias do sul", acrescentou, referindo-se ao território disputado.

A disputa pelo Saara Ocidental já chamou a atenção de Hollywood no passado, com as estrelas espanholas Javier Bardem e Penélope Cruz a manifestarem preocupação com as violações dos direitos humanos contra o povo saarauí na região.

A Frente Polisário abandonou um cessar-fogo de longa data em 2020 e já tinha avisado que o apoio contínuo ao domínio marroquino por parte dos EUA, ao qual se juntaram posteriormente França e Espanha, não lhe deixaria outra opção senão intensificar a sua resistência. Posto isto, os ataques até à data têm como principal alvo as tropas marroquinas a centenas de quilómetros de distância, perto da fronteira com a Argélia.

A Odisseia é um épico de 250 milhões de dólares protagonizado por Matt Damon no papel do herói grego Ulisses. Entre o elenco estão também Óscar Charlize Theron e Lupita Nyong'o.