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Afinal, cortar o pelo ajuda os cães a suportar o calor? Conheça 2 mitos e 3 verdades sobre a tosquia no verão

Quando as temperaturas sobem, muitos tutores têm a mesma dúvida: será que uma tosquia bem curta ajuda os cães a enfrentar o calor? E a resposta não é tão simples quanto parece.

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Afinal, cortar o pelo ajuda os cães a suportar o calor? Conheça 2 mitos e 3 verdades sobre a tosquia no verão
SÁBADO 14 de julho de 2026 às 09:59
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Afinal, cortar o pelo ajuda os cães a suportar o calor? Conheça 2 mitos e 3 verdades sobre a tosquia no verão
Afinal, cortar o pelo ajuda os cães a suportar o calor? Conheça 2 mitos e 3 verdades sobre a tosquia no verão Envato Images

Assim que chegam os dias mais quentes, as marcações nos espaços de grooming aumentam. A lógica parece simples: se nós sentimos mais calor com roupa, os cães também se devem sentir mais confortáveis sem pelo. Mas a ciência e os profissionais da área explicam que, em muitos casos, esta ideia está errada. Isto porque a decisão de tosquiar um cão depende, sobretudo, do tipo de pelagem e não apenas da temperatura exterior.

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