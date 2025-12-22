Sábado – Pense por si

Já há trailer para 'Odisseia' de Christopher Nolan. Veja aqui

O trailer de "A Odisseia" foi apresentado esta segunda-feira, após o lançamento exclusivo nos cinemas a acompanhar a estreia de "Avatar: Fogo e Cinzas".

Diogo Barreto 22 de dezembro de 2025 às 18:55
Saiu o trailer oficial de 'Odisseia', filme de Christopher Nolan
Saiu o trailer oficial de "Odisseia", filme de Christopher Nolan DR

No trailer surgem Matt Damon como Ulisses, Tom Holland como o seu filho Telémaco e Anne Hathaway como Penélope. Há também imagens que mostram o ciclope Polifemo e outras desventuras por que passa o herói do poema épico de Homero em que se baseia o filme. 

O trailer de "A Odisseia" foi apresentado esta segunda-feira, após o lançamento exclusivo nos cinemas a acompanhar a estreia de "Avatar: Fogo e Cinzas".

O novo filme de Nolan chega em julho de 2026.

