Já há trailer para 'Odisseia' de Christopher Nolan. Veja aqui

O trailer de "A Odisseia" foi apresentado esta segunda-feira, após o lançamento exclusivo nos cinemas a acompanhar a estreia de "Avatar: Fogo e Cinzas".

No trailer surgem Matt Damon como Ulisses, Tom Holland como o seu filho Telémaco e Anne Hathaway como Penélope. Há também imagens que mostram o ciclope Polifemo e outras desventuras por que passa o herói do poema épico de Homero em que se baseia o filme.

O novo filme de Nolan chega em julho de 2026.