Na festa de Harry Styles, cabe toda a gente

As mais lidas GPS

A voz de Harry Styles, distintiva no panorama pop, vai ouvir-se a 18 de julho

A voz de Harry Styles, distintiva no panorama pop, vai ouvir-se a 18 de julho d.r.

Chegar ao estatuto de uma das estrelas pop mais cintilantes do planeta antes dos 30 anos não é para todos, mas Harry Styles também não é qualquer um. O seu percurso é aliás muito singular: aos 29, contrariando o destino da maioria dos comuns mortais, já viveu não apenas uma mas duas vidas de estrelato musical, a primeira em grupo, com a popularíssima boy band One Direction, a segunda e mais recente a solo. É obra.