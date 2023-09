Björk: a apoteose dos sentidos ou sonho de uma noite de verão

Se provas faltassem do grau de divindade da cantora islandesa, no dia 1 de setembro de 2023, o Altice Arena em Lisboa assistiu à confirmação da sua transcendência e que há uma forte probabilidade de Björk não ser humana! Quinze anos depois, o tão aguardado regresso a Portugal faz-se com Cornucópia, a sua obra prima, dando início à tão ansiada digressão europeia.