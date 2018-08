Gelados: os novos sabores deste Verão

Pascoalini

Abafado Quinta da Alorna

R. Palmeira, 28-B, Lisboa

211 349 501 • 12h30-20h (6.ª e sáb., 12h30-23h30) • €2



Na parede com a listagem dos sabores lê-se "abafado Quinta da Alorna", mas uma melhor descrição seria "bolinhos ensopados em abafado". É assim que sabe o gelado que a Pascoalini lançou este Verão com a Quinta da Alorna, depois de terem feito experiências para criar gelados de vinho branco e vinho tinto. A marca nascida em 2013 em Santarém é conhecida por transformar doces desta zona em gelados - há o de pampilho, o de celeste, ou o de mousse de chocolate com arrepiado de Almoster. Mesmo com a abertura da primeira loja em Lisboa (e depois em Almeirim), "a ideia é continuar sempre a trabalhar os produtos do Ribatejo", diz Rui Pascoalinho, fundador da marca, lembrando que vão buscar a maioria dos frutos a Almeirim e os figos são de Almoster. Não se vende a miúdos e é lidar com este gelado com a responsabilidade de quem trata de bombons de licor.



Mú

Mediterrâneo

Campo Mártires da Pátria, 50, Lisboa • 21 886 1041 • 12h30-20h • €2,40



Todos os meses há uma novidade na Mú, pensada pelo gelateiro Marco Bauli. Até ao fim de Julho comia-se o banoffee, homenagem à tarte inglesa que junta numa colherada banana, chocolate, biscoito e caramelo. Em Agosto chegou o Mediterrâneo e os sabores típicos italianos às lojas - além da do Campo Mártires da Pátria, há outra perto do Príncipe Real. O novo sabor é feito de mascarpone aromatizado com mel e rosmaninho e com tiras de limão da Sicília cristalizado.



Hey Mate

Tarte de amêndoa

R. Acácio Paiva, 4-A, Lisboa • 964 152 273 • 12h30-21h • €4



Não é exactamente um descanso para a cabeça. Assim que se entra no Hey Mate em Alvalade ouve-se uma martelagem de espátulas a baterem em placas de metal. Vamos pôr isto de outra forma: quem aqui trabalha usa protecções de ouvidos. Ricardo era contabilista e António consultor informático. Numa viagem pela Ásia conheceram este gelado que começa com frutos, bolachas, um pastel de nata ou um pedaço de tarte de amêndoa a ser desfeito pelas espátulas numa placa fria; nesta massa deitam um líquido doce de receita secreta que gela para formar um creme. Depois raspam-nos em rolinhos. No novo sabor, juntam lima e pralinê de amêndoa à especialidade de amêndoa da marca A Tarte.



Lucduc

Baba de Camelo

R. Campolide, 57-A, Lisboa • 13h-21h (6.ª e sáb., 12h-22h) • €2



Primeiro, Luciano e Duc acharam que iam fazer um gelado de baba de camelo. Uns quantos clientes da LucDuc, a gelataria aberta no Verão passado no bairro de Campolide, em Lisboa, atiraram aos dois italianos que havia de ser boa ideia ter um gelado a saber a esse doce que, não se chamando "barba de camelo", como ouviam, tem um nome igualmente bizarro. Foram direitos a uma tasca provar o doce, a que torceram novamente o nariz depois de perceberem realmente o nome, mas este Verão estrearam o gelado de baba de camelo, com o sabor carregado a leite condensado cozido, a fazer companhia a sabores tradicionais de Itália como o crocantino, com chocolate e frutos secos, ou a espanhola, com baunilha, ginja e bolacha Maria.



Grom

Crema di grom

R. Garrett, 42, Lisboa • 939 990 567 • 11h-24h (não fecha) • €3,50



Uma combinação quase pecaminosa de pedaços de chocolate venezuelano a navegar dentro de creme de bolachas de Piemonte dentro de um copo ou cone de gelado é a resposta a quem pedir um crema di Grom - que é o nome (Grom) da mais recente gelataria de Lisboa e também apelido de um dos dois fundadores desta marca criada em 2003 e que já tem mais de 80 lojas em todo o mundo. Os gelados e sorvetes - 100% orgânicos, sem glúten, conservantes, corantes ou químicos - chegam directos da fábrica no Norte de Itália para as bocas dos lisboetas.



Davvero

Requeijão com doce de abóbora e nozes

Av. Dom Carlos I, 39, Lisboa

216 053 054 • 12h-24h (2.ª, 12h-20h; 3.ª e 4.ª, 12h-21h; dom., 13h-20h) • €2



Está marcada para Setembro a abertura de uma nova Davvero no Cais do Sodré, onde nasceu, onde haverá álcool, mas nada de ressacas pós-inauguração, já que os gelados têm menos álcool que os verdadeiros cocktails: as versões de margarita, mojito, caipirinha, ginja ou limoncello "vão ser comidas em copos de shot ou combinadas com gelados tradicionais", conta Riccardo Farabegoli, um dos fundadores. Até lá criam-se gelados com a ajuda do chef gelateiro da Davvero (também com loja no CCB e em Cacilhas). Um dos últimos é de requeijão de ovelha alentejano, envolvido em nozes e doce de abóbora.



Sorbettino

Morango mara des bois

R. da Misericórdia, 23, Lisboa • 211 975 349 • 12h-24h • €2,90



O morango mara des bois é mais pequeno e de sabor mais intenso - tudo o que a Sorbettino procura nos gelados. Pedro Simas é especialista em virologia, mas desde o Verão passado que põe as suas receitas de gelados à venda no Chiado e um dos seus segredos é não os fazer com leite "para não diluir os sabores que já são tão nobres". Por isso, aqui comem-se sobretudo sorbets, mesmo quando falamos dos gelados de chocolate Valrhona. Na estação quente entram gelados de fruta como o de figo roxo (feito com casca e tudo) ou esta novidade feita com morango silvestre chileno, criado numa quinta biológica em Santarém.



Santini

O Moço dos Croissants

R. Carmo, 9, Lisboa • 213 468 431 • 11h-24h • €3



A Santini quis celebrar o Verão com um gelado de bola-de-berlim que acabou por estar disponível menos tempo que o bom tempo este ano. Portanto arranjou outra novidade para não deixar desanimar quem já está a ir às reservas de vitamina D e, na loja do Chiado, estreou os cones d'O Moço dos Croissants - a loja de Campo de Ourique aberta por Manel Perestrelo no final de 2017 -, que para ela o criou, em exclusivo, com a massa dos seus croissants. Aí pode servir-se uma bola de qualquer sabor, da típica avelã ao chocolate e aos frutos da época. Na loja de Campo de Ourique também se encontra a combinação, mas só com gelado de chocolate, avelã, nata ou caramelo.



Nannarella

Spirulindo

R. Nova da Piedade, 64-A, Lisboa • 926 878 553 • 12h-22h • €2,50



Espirulina é a alga da moda, cujo nome anda na boca de muita gente. Mas só o nome, porque o sabor, se não for disfarçado, é intenso e amargo. Portanto só foram usados escassos gramas em cada 10 litros de Spirulindo, que assim ganhou a cor azul, fresca novidade da marca nascida há cinco anos junto à Assembleia da República. Para dar sabor juntou-se amêndoa e limão. Como quem vai ao cozido à quinta e à cabidela à sexta, aqui há também sabores do dia: a terça é dia de bananarella, creme de banana com pedaços de chocolate e nozes, e à quinta há cacio e pere feito com parmigiano reggiano e pedaços de pêra-rocha.



Ricco

Pepino Fresco

R. Loreto, 54, Lisboa • 216 042 000 • 12h-24h • €2,50



Um doce, mas não muito doce. Talvez quem adore esta definição de sobremesa prefira saladinhas: duas premissas perfeitamente conjugáveis quando se entra na gelataria que o brasileiro Diego Ricco abriu há cerca de um mês com a Paletaria, a marca lisboeta de gelados de pauzinho. Aqui come-se um gelado de pepino fresco e ligeiramente doce, em que ainda se sentem pedacinhos da casca. Entre as ideias à beira de acontecer há um gelado de tomate - o que já daria para compor um cone de gaspacho como deve ser -, mas por enquanto o mais natural é pedir aqui sabores do país tropical onde Ricco nasceu: há goiaba, açaí e manga.



E no Porto...



Amorino

Energy Mix

R. Carmelitas, 158, Porto

223 175 759 • 10h-24h • €3,50; com macaron: + €1,80



Amêndoas, avelãs, nozes, cajus e passas são os componentes do novíssimo Energy Mix da Amorino. E se aparentemente frutos secos são sinónimo de Inverno, a marca italiana de gelados - conhecida pelas suas construções artísticas de "bolas" em flor - esclarece o porquê desta opção para os meses quentes de Verão: o foco está no desporto ao ar livre e, como para praticar desporto é preciso energia, a Amorino garante que, com este sabor, ninguém ficará quieto. O copo ou cone pode ser acompanhado com um macaron recheado de gelado no topo, nada que os clientes habituais já não estejam habituados a pedir.



Sincelo

Melancia

R. Ceuta, 54, Porto • 222 004 725 • 13h30-0h30 • €2,50



Já foram muitos os Verões cruzados por esta histórica gelataria da cidade e em quase todos houve um sabor pensado para a estação. Este ano, além do regresso da meloa, a novidade é o sorvete de melancia, "sem corantes nem conservantes", garante a Sincelo. Na dificuldade de escolher uma fruta, poderá combinar os dois sabores numa só bola ou, se a gula for rainha, encaixá-los numa das clássicas taças de gelado que dão fama a esta casa desde 1980.



Mamma Maria

Abóbora

Pç. Batalha, 143, Porto • 220 182 077 • 12h-24h • €2



"O gelado pode ser consumido por nós também, mas é o único que pode ser consumido por eles." Com "eles", Marco Rosmaninho, responsável de produção dos gelados Mamma Maria, refere-se aos nossos amigos rafeiros que se podem lambuzar com os sabores de cenoura ou abóbora. Apresentados num copo e enfeitados com biscoitos em forma de ossinhos, a ideia surgiu para evitar que as pessoas dessem colheradas de gelados pouco recomendáveis para a saúde dos animais. "Estes não têm sacarose nem leite", logo não lhes fazem mal. Já sabe: quando lá for comer gelado, peça um também para o seu cão - é cortesia da casa.

Arcádia

Chocolate com Vinho do Porto

R. Santa Catarina, 191 • 222 010 859 • 10h-20h (Dom., 10h30-12h30 e 13h-19h) • €2,50



No fim no ano passado, a quase centenária Arcádia resolveu juntar-se ao mestre gelateiro Gianfausto Pellegrinetti para lançar uma gama inspirada nos saberes da casa, mas com uma abordagem "à italiana". Este será portanto o primeiro de muitos Verões dos novos gelados de chocolate Arcádia, do chocolate negro com bolacha ou do chocolate com vinho do Porto, três dos oito sabores disponíveis. A cereja no topo é a língua de gato, negra ou de leite, indispensável para qualquer fã da marca.



Portuense

Acerola

R. Bonjardim, 136, Porto • 222 423 223 • 13h-20h (6a. e sáb. até 24h; fecha 2.ª) • €2,20

Com a chegada dos dias mais quentes chegam também os sabores tropicais à gelataria de Ana Ferreira, o cérebro destes gelados feitos segundo genuínos métodos italianos. Pela sua Cattabriga, a primeira máquina automática de gelados, surgida em 1927, passarão, ao longo das próximas semanas, os aromas de acerola, açaí, coco e lima, papaia com cássis ou graviola, a juntar aos clássicos da casa.

Em Lisboa...Açaí Bowl com granola e frutasAv. Álvares Cabral, 65B, Lisboa • 213 976 453 • 12h-23h •Luísa Lacerda fez umas quantas alterações à polpa de açaí - que tradicionalmente se come bem fria, se não mesmo gelada. Ao açaí que lhe chega do Brasil aplicou a receita dos sorbets da marca com seis lojas na zona de Lisboa. Esta fruta tropical ganha a cremosidade de um gelado que é servido como manda a lei canarinha e das alimentações funcionais: com pedaços de fruta e granola caseira. Bowls modernas à parte, aqui também se comem taças à antiga, com uma boa quantidade de chantili e chocolate. Parecem saídas dos menus dos anos 80 - só se pára no banana split.