Exposição de Volkan Diyaroglu no Porto

Eu Nunca Emergi - Emergir para Afundar

Maus Hábitos, Porto

De 9/8 a 22/9 • 3.ª a 5.ª, 12h-24h • 6.ª e sáb., 12h-4h • Dom., 12h-17h • Grátis

Artista turco com percurso em Espanha, Volkan Diyaroglu, de 36 anos, tem estado por estes dias no espaço Maus Hábitos, no Porto, a preparar a exposição individual Eu Nunca Emergi - Emergir para Afundar, com inauguração marcada para dia 9, às 21h30, no âmbito do ciclo de residências Caravana.Embora a prática artística o tenha levado a trabalhar diferentes formas de expressão - da instalação à colagem - o foco de Diyaroglu está apontado à pintura. É através dela que reflecte sobre questões políticas e económicas e os seus efeitos sobre o ambiente.Em Eu Nunca Emergi - Emergir para Afundar, a sua 20ª exposição e a terceira em Portugal, apresenta obras inéditas, que incluem pintura, impressão digital e escultura. Podem ser vistas no Maus Hábitos até 22 de Setembro.Diyaroglu estudou artes em Istambul, onde nasceu, e em Valência. Em 2008 ganhou um dos mais importantes prémios espanhóis, o Bancaja de Pintura, Escultura e Arte Digital.