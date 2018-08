Festival Altitudes traz o teatro à serra do Montemuro

É com a mais recente produção do Teatro do Montemuro, Os 4 Clowns do Apocalipse, dumbshow encenado por Andrew Harries e interpretado sem palavras, que este ano abre o Festival Altitudes, a decorrer entre 11 e 18 na aldeia de Campo Benfeito, na serra do Montemuro, concelho de Castro Daire. O espectáculo é às 21h30, tal como a comédia musical espanhola El Primer Concerto no dia seguinte, domingo, 12 (mas neste caso também há sessão de tarde, às 16h30). Segunda, 13, é dia de La Tortilla de Mi Madre, do Peripécia Teatro, e terça, 14, de Tia Graça - toda a gente devia ter uma, pelo grupo d'Orfeu AC.Depois de, na quarta, 15, o Teatro da Palmilha Dentada apresentar Eis o Homem, na quinta, 16, chegam as marionetas de Capucha Vermelha (às 10h30) e o espectáculo de rua InSomnio, pelo Teatro do Mar. Na sexta há A Caminhada dos Elefantes, que fala sobre a morte com uma leveza encantadora, e no sábado Fernando Tordo apresenta Ary dos Santos: As Histórias das Canções.Campo Benfeito, Serra do Montemuro, Castro Daire • De 11 a 18/8, 21h30 •