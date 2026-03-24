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Uma viagem de sabores: no Alentejo, à mesa é que nos entendemos

No Alentejo, é pela comida que vamos: da Quinzena Gastronómica do Borrego ao Congresso das Açordas, há muito por onde escolher em Sousel e Portel.

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Edição de 17 a 23 de março
Uma viagem de sabores: no Alentejo, à mesa é que nos entendemos
Ricardo Santos 24 de março de 2026 às 23:00
O município de Portel é palco do Congresso das Açordas, que decorre na altura da Páscoa
O município de Portel é palco do Congresso das Açordas, que decorre na altura da Páscoa

O Alentejo ocupa mais de 30% do território continental e tem profundas diferenças de norte para sul e da fronteira para o litoral. É uma das regiões mais apreciadas para fins de semana e férias em família ou a dois, graças à tranquilidade, à paisagem e, claro, à gastronomia. A pensar no prato e no copo, focámo-nos em dois eventos que vão acontecer entre o fim de março e a segunda semana de abril, coincidentes com a Páscoa. Sousel e Portel distam pouco mais de 100 quilómetros uma da outra, no interior da maior região de Portugal.

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