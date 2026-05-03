Sábado – Pense por si

GPS

Rolling Stones confirmam título do próximo disco, "Foreign Tongues"

Após meses de pistas e mensagens enigmáticas nas redes sociais que alimentaram especulações.

Capa da Sábado Edição 28 de abril a 4 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de abril a 4 de maio
As mais lidas GPS
Lusa 03 de maio de 2026 às 09:13
Rolling Stones vão lançar um novo disco
Rolling Stones vão lançar um novo disco AP

Os Rolling Stones confirmaram no sábado o título do próximo álbum, ‘Foreign Tongues’, após meses de pistas e mensagens enigmáticas nas redes sociais que alimentaram especulações sobre um novo disco.

Os membros do grupo, fundado em 1962, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards, partilharam no Instagram diferentes elementos da capa do álbum, que, quando combinados, parecem formar uma única imagem.

Mick Jagger mostrou a parte inferior com uma ilustração da sua boca e queixo; Ronnie Wood, a zona central, com olhos e nariz; e Keith Richards, a parte superior, com o seu cabelo despenteado e a icónica faixa colorida.

Na sexta-feira, a banda lançou um pequeno “teaser” de uma faixa ainda sem título num vídeo de 13 segundos publicado para os seus mais de 4,2 milhões de seguidores, apresentando o seu icónico logótipo da boca e língua contra um fundo em movimento.

A mensagem que acompanhava a publicação incluía dois “emojis”, um deles um CD, levando os fãs a interpretá-la como uma dica sobre um novo álbum.

De acordo com a agência de notícias britânica PA, o primeiro álbum do grupo desde 2023 será lançado a 10 de julho, enquanto permanece incerto se haverá uma nova digressão.

A promoção incluiu também o uso do pseudónimo “The Cockroaches”, uma identidade que a banda já usou noutras ocasiões para lançamentos surpresa.

Um vinil de edição limitada da faixa "Rough And Twisted" foi lançado com este nome em abril, distribuído em lojas independentes e esgotou em poucas horas.

O novo álbum será o primeiro desde "Hackney Diamonds" (2023), que lhes valeu um Grammy, e o 25.º álbum de estúdio da banda.

Formada em Londres em 1962, a banda The Rolling Stones mantém uma das carreiras mais bem-sucedidas do rock, com clássicos como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It Black" e "Start Me Up", além de 14 álbuns e oito singles número um no Reino Unido.

Após a morte do baterista Charlie Watts em 2021, aos 80 anos, Steve Jordan juntou-se ao grupo, que faz parte do “Rock and Roll Hall of Fame” desde 1989.

Tópicos Álbum enigmática Ronnie Wood Mick Jagger Keith Richards Londres Pensilvânia Reino Unido Steve Jordan Charlie Watts The Rolling Stones Paint It Black
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Rolling Stones confirmam título do próximo disco, "Foreign Tongues"