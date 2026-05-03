Rolling Stones confirmam título do próximo disco, "Foreign Tongues"

Após meses de pistas e mensagens enigmáticas nas redes sociais que alimentaram especulações.

Os Rolling Stones confirmaram no sábado o título do próximo álbum, ‘Foreign Tongues’, após meses de pistas e mensagens enigmáticas nas redes sociais que alimentaram especulações sobre um novo disco.

Os membros do grupo, fundado em 1962, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards, partilharam no Instagram diferentes elementos da capa do álbum, que, quando combinados, parecem formar uma única imagem.

Mick Jagger mostrou a parte inferior com uma ilustração da sua boca e queixo; Ronnie Wood, a zona central, com olhos e nariz; e Keith Richards, a parte superior, com o seu cabelo despenteado e a icónica faixa colorida.

Na sexta-feira, a banda lançou um pequeno “teaser” de uma faixa ainda sem título num vídeo de 13 segundos publicado para os seus mais de 4,2 milhões de seguidores, apresentando o seu icónico logótipo da boca e língua contra um fundo em movimento.

A mensagem que acompanhava a publicação incluía dois “emojis”, um deles um CD, levando os fãs a interpretá-la como uma dica sobre um novo álbum.

De acordo com a agência de notícias britânica PA, o primeiro álbum do grupo desde 2023 será lançado a 10 de julho, enquanto permanece incerto se haverá uma nova digressão.

A promoção incluiu também o uso do pseudónimo “The Cockroaches”, uma identidade que a banda já usou noutras ocasiões para lançamentos surpresa.

Um vinil de edição limitada da faixa "Rough And Twisted" foi lançado com este nome em abril, distribuído em lojas independentes e esgotou em poucas horas.

O novo álbum será o primeiro desde "Hackney Diamonds" (2023), que lhes valeu um Grammy, e o 25.º álbum de estúdio da banda.

Formada em Londres em 1962, a banda The Rolling Stones mantém uma das carreiras mais bem-sucedidas do rock, com clássicos como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It Black" e "Start Me Up", além de 14 álbuns e oito singles número um no Reino Unido.

Após a morte do baterista Charlie Watts em 2021, aos 80 anos, Steve Jordan juntou-se ao grupo, que faz parte do “Rock and Roll Hall of Fame” desde 1989.