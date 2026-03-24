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Rumo à Madeira, do Funchal ao Paúl da Serra

A proposta passa por alugar carro e descobrir a costa sul e o interior montanhoso da Madeira - num percurso que vai da beira do Atlântico aos 1.500 metros de altitude

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Edição de 17 a 23 de março
Rumo à Madeira, do Funchal ao Paúl da Serra
Ricardo Santos 24 de março de 2026 às 23:00
Fajã dos Padres, um dos lugares mais exclusivos da ilha da Madeira
Fajã dos Padres, um dos lugares mais exclusivos da ilha da Madeira

Chegados à ilha da Madeira, uma das formas mais eficazes de a conhecer é tendo liberdade de movimentos. Para isso, alugar um automóvel é boa opção. No aeroporto Cristiano Ronaldo são várias as empresas que fornecem o serviço. A Europcar (europcar.pt) tem, para o início de abril e por um período de quatro dias, viaturas disponíveis a partir de 58 euros por dia. A viagem para o centro do Funchal leva 30 minutos (aproximadamente 20 quilómetros), quase o mesmo até à nossa sugestão de alojamento, o (quarto duplo com pequeno-almoço, a partir de €275), um clássico com aura contemporânea que aposta na restauração com o seu renovado Galáxia Skyfood, no topo do edifício, com uma oferta de fine dining aliada aos produtos da ilha, com vista sobre o Funchal (menus de degustação a partir de €95).

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