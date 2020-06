Há sempre uma primeira vez e se for no recato do lar, melhor. Quem nunca se aventurou no ioga pode aproveitar o isolamento social para uma entrada discreta nesta modalidade.Pelo YouTube há aulas gratuitas, no Instagram há sessões em direto e pequenos vídeos com dicas, e vários estúdios de ioga estão a colmatar o encerramento com aulas online.CP Yoga LiSboaNo canal de YouTube, os centros CP Yoga são bons para quem nunca experimentou a prática e não quer pôr o pé em ramo verde. A narração de todos os vídeos disponíveis no YouTube especifica a posição e a força que cada parte do corpo deve assumir em cada postura. As listas de reprodução estão organizadas para iniciantes e níveis intermédios com durações de 30 minutos ou uma hora.Yoga SpiritJean-Pierre de Oliveira é o mentor do Yoga Spirit, estúdio especializado em Hatha Yoga Funcional em Xabregas, Lisboa, e tem no Instagram alguns vídeos sobre posturas específicas ou guias de meditação de três minutos. Agora, as aulas do Yoga Spirit passaram a fazer-se pelo site: pode comprar um pacote ilimitado de um mês por €25, ou apenas uma aula (fica disponível por um dia) por €5 (uma hora), ou €8 (mais de uma hora).Yoga with AdrieneO que nunca pode faltar numa sessão de ioga de Adriene: o cão Benji. Se está a pensar já no animal a subir para cima desta youtuber, esqueça: é tão pachorrento que a maior interação que pode existir entre os dois são as festas que a norte-americana lhe vai fazendo. Estas aulas são, portanto, em inglês, e têm temas diferentes em cada vídeo: ioga para dormir melhor, para ajudar o sistema digestivo ou as dores nas costas e até desafios de 30 dias - explorando sempre uma certa criatividade individual em cada postura.CircleCom as aulas online, perdeu-se um pouco do ambiente deste ginásio: paredes escurecidas, luzes baixas e muitos estímulos sonoros para guiar o treino. Depois de encerrar, em março, o ginásio começou a dar aulas gratuitas online através do Zoom - entre elas, de ioga. Basta inscrever-se para uma dessas aulas no site do ginásio e é contactado pela equipa. A lotação é limitada.Hotpod YogaNeste estúdio pratica-se ioga numa temperatura ambiente superior a 30 graus. Sem recriar este ambiente é possível que não sue tanto em casa, mas pode, ainda assim, fazer as aulas que o Hotpod Yoga transmite online pelo Zoom. A inscrição e os horários estão no site e é lá que se fazem os pagamentos (dos €5 aos €10 por aula).Cosmic KidsVestidos de alunos de Hogwarts, no cenário de uma missão espacial, do Frozen ou de um passeio pela selva, a instrutora de Cosmic Kids, no YouTube, vai ensinando posturas de ioga aos mais novos enquanto lhes conta histórias. São aventuras e aulas faladas em inglês, mas fáceis de acompanhar, já que se exemplifica e repete tudo quanto se faz. Há vídeos para os mais pequeninos, ou para crianças de 8, 9 ou 10 anos.Sunshine YogaAs grávidas, bebés e crianças não ficam de fora. São, aliás, uma importante fatia do horário online deste estúdio de ioga. As inscrições fazem-se por email e os horários para o mês de maio estão no site: há aulas para grávidas e pós-parto às quintas-feiras; os fins de semana são dedicados aos miúdos.Wanderlust PartiesOs festivais Wanderlust são encontros internacionais de "triatlo mindful", como os descreve o ramo português desta organização. Isto significa que pessoas de todo o mundo se juntam para correr, fazer ioga e meditar. Para o período de confinamento, a Wanderlust Portugal criou no Instagram as House Parties - aulas com hora marcada nessa rede social (de acesso gratuito) e que ficam disponíveis na IGTV.