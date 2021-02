Há uma nova forma de aspirar a casa

Achamos que o mundo mudou quando, numa breve pesquisa, a Intemet se revela inundada de testes a aspiradores de pé feitos por homens.



Por outro lado, assim que se abre a embalagem do novo aspirador da Miele, percebe-se - não sem se ficar com um coração doído -, que não foi o mundo que mudou, foram os aspiradores.



O Triflex HX1 demonstra-o bem: da estética à funcionalidade, ele não parece ter sido pensado para ser uma máquina que limpa o pó mais depressa acreditamos que ao sábado ele tira capuccinos e ao domingo tira dúvidas.



E é aí que entram os testes citados: naqueles a que a pesquisa nos levou, a linguagem não era diferente da usada na crítica de carros. Será isso que cativa os homens, normalmente mais educados para a tecnologia que para a lida da casa?



Vejamos: este Ferrari do pó é um aspirador premium e pode ser usado de três maneiras: como aspirador de mão (para limpar sofás, rodapés e também o carro, tão a propósito), com o peso do depósito de lixo junto à pega ou com o peso do depósito junto à boca da máquina (o que alivia a pressão colocada no braço que comanda o Triflex e permite que o possamos arrumar em pé, sem necessidade de oencostar a uma parede).



Com três velocidades e um nível de ruído semelhante ao de uma broca de dentista, ele é tão fácil de usar que difícil vai ser não querer fazer quilómetros com ele pela casa.



Aspirador Triflex HX1m da Miele

À venda no site da marca e em distribuidores selecionados

€799