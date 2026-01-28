Sábado – Pense por si

Disney+ vai transmitir os Óscares em direto

A 98.ª cerimónia dos Óscares, que terá Conan O'Brien como apresentador, será transmitida na Disney+ a partir das 23h do dia 15 de março.

Gonçalo Correia 28 de janeiro de 2026 às 16:11
A cerimónia de entrega das mais famosas estatuetas do cinema será transmitida, no streaming, pela Disney+
Está ainda por revelar se a cerimónia dos Óscares - este ano, agendada para 15 de março - vai voltar a ser transmitida em canal aberto (como aconteceu nos últimos anos, via RTP1) mas pelo menos no streaming nada muda face a 2025: a Disney+ Portugal vai voltar a exibir a cerimónia em direto, na noite (madrugada em Portugal) em que Hollywood se junta para celebrar o cinema.

A notícia foi adiantada pela própria produtora e distribuidora de filmes e séries em streaming, que indica - em comunicado enviado à imprensa - que, em Portugal, a transmissão começa às 23h, com o comediante e apresentador Conan O'Brien a conduzir a cerimónia.

Com 16 nomeações a estatuetas, é o filme mais nomeado não apenas desta edição mas de toda a história dos prémios de cinema de Hollywood, tendo superado All About Eve (1950), Titanic (1997) e La La Land: Melodia de Amor (2026), os anteriores recordistas, que haviam conseguido nomeações para 14 categorias. 

Óscares: 'Pecadores' torna-se o filme mais nomeado da história
Seguem-se, entre os principais candidatos, , com 13 nomeações, , Frankenstein e , candidatos a nove prémios, e Hamnet (este, ainda por estrear em Portugal), que concorre a oito estatuetas.

O filme brasileiro , realizado por Kléber Mendonça Filho, está nomeado a quatro Óscares: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme e Melhor Elenco. Na última categoria está nomeado todo o elenco, que inclui a atriz portuguesa Isabél Zuaa.

Em 2025, o filme brasileiro , de Walter Salles, venceu o Óscar de Melhor Filme Internacional, tendo sido nomeado para outras duas categorias (que não venceu): Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

