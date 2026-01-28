Gilberto Gil atua em julho no festival CoolJazz, em Cascais

O músico e cantor brasileiro de 83 anos junta-se a um cartaz que inclui nomes como David Byrne, Loyle Carner, Jamiroquai, Diana Krall, Franz Ferdinand, Chet Faker e Scissor Sisters.

Gilberto Gil já tinha outro concerto anunciado em Portugal este ano, a 10 de abril no Coliseu do Porto Valentin Flauraud/Keystone via AP

O músico brasileiro Gilberto Gil vai atuar a 8 de julho no festival CoolJazz, em Cascais, "para um concerto de celebração de um legado universal", anunciou esta quarta-feira a organização.

Este ano o festival terá mais uma noite de concertos, precisamente para acolher a atuação de Gilberto Gil, a 8 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo.

Este será o segundo concerto de Gilberto Gil este ano em Portugal, uma vez que vai atuar a 10 de abril no Coliseu do Porto, no âmbito de uma minidigressão pela Europa. No concerto, o músico vai estar acompanhado pelos filhos Bem e José e pelos netos João e Flor.

Gilberto Gil, 83 anos, soma uma carreira de mais de seis décadas, com uma obra que liga tradição e modernidade, fazendo dele um dos "mais consagrados embaixadores culturais do Brasil no mundo".

Nascido em 1942, em Salvador da Bahia, no Brasil, Gilberto Gil começou a carreira musical na década de 1950 a tocar acordeão, "inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som da rádio e pelas procissões à porta de casa no interior da Bahia, até que surge João Gilberto, a bossa nova, e também Dorival Caymmi, com as suas canções imbuídas de praia e do mundo litoral", como descreveu a promotora IM.par.

Figura central do Tropicalismo, Gilberto Gil também foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008, durante a administração do presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva, e é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2021.

Em 2023, recebeu o título de doutor 'honoris causa' pela Universidade Nova de Lisboa.

O festival CoolJazz regressa ao Hipódromo Manuel Possolo e ao Parque Marechal Carmona, em Cascais, estando já confirmadas atuações de David Byrne (14 julho), Loyle Carner (dia 15), Jamiroquai (dia 18), Diana Krall (dia 22), Franz Ferdinand (dia 25), Scissor Sisters (dia 29) e Chet Faker (dia 31).