Já vimos 'Marty Supreme': Chalamet nunca foi tão detestável

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
No filme, que chega às salas portuguesas esta quinta-feira, 22, Josh Safdie leva ao extremo a fórmula do anti-herói em apuros, disfarçando-a de drama desportivo.
A carreira dos irmãos Josh e Benny Safdie foi construída em torno de uma obsessão: o retrato cru e autêntico das entranhas da sociedade, habitadas pelos marginais, malditos e maltratados entre nós. Há mais de 20 anos fazem filmes protagonizados por criminosos, viciados, prostitutas e golpistas, mas foi há menos de uma década que começámos a encará-los como duas das mais brilhantes jovens vozes do cinema.