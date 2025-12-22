Sábado – Pense por si

De Bad Bunny a "Adolescência": os grandes fenómenos da cultura em 2025

Na música, Bad Bunny e Taylor Swift - e em Portugal, Plutonio - dominaram os "tops". No cinema, o sucesso de "Ainda Estou Aqui" não escondeu salas vazias. E no streaming, "Adolescência" e "Guerreiras do K-Pop" revelaram-se inescapáveis.

Gonçalo Correia 22 de dezembro de 2025 às 23:00
O álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ajudou Bad Bunny a ser o nome central da indústria musical em 2025
O álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ajudou Bad Bunny a ser o nome central da indústria musical em 2025 Chris Pizzello / AP Photo

Há quem os adore e não viva sem eles para se inspirar, há quem adore odiá-los. Os habituais balanços de ano são coisa séria, mexem com paixões e provocam indignações (“onde está o artista de quem gosto tanto?!”). Num mundo cada vez mais dividido, ainda são, para muitos, a organização possível do caos.

