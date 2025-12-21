Sábado – Pense por si

De "Ainda Estou Aqui" a "Batalha Atrás de Batalha": os nossos filmes preferidos de 2025

Reflexões sobre a precariedade laboral, a ditadura militar do Brasil, os julgamentos apressados do presente e a misoginia estiveram entre o melhor que vimos este ano, em sala e no streaming.

Nuno Miguel Guedes , Pedro Henrique Miranda , Sofia Parissi 21 de dezembro de 2025 às 08:00
'On Falling', 'Batalha Atrás de Batalha', 'Pecadores' e 'Ainda Estou Aqui' são alguns dos filmes que mais nos marcaram este ano
"On Falling", "Batalha Atrás de Batalha", "Pecadores" e "Ainda Estou Aqui" são alguns dos filmes que mais nos marcaram este ano

O regresso de cineastas aclamados - norte-americanos ou iranianos -, uma promissora estreia nacional ou a ditadura militar do Brasil tratada por Walter Salles e brilhantemente confrontada por Fernanda Torres foram alguns dos motivos que nos levaram às salas de cinema em 2025. Eis a lista de nove filmes que mais nos convenceram este ano.

