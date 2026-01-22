'Pecadores' e 'Batalha Atrás de Batalha' na frente pela corrida aos Óscares

A Academia revelou, esta quinta-feira, a lista oficial de candidatos às estatuetas douradas. Um ano de contrastes, apostas autorais e disputas renhidas nas principais categorias.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou esta quinta-feira, às 13h30, os nomeados para a 98.ª edição dos Óscares, cerimónia que decorrerá no domingo, 15 de março de 2026, em Los Angeles.

O anúncio trouxe já um marco histórico: Pecadores, o épico de Ryan Coogler, tornou-se no filme mais nomeado de sempre, com 16 indicações — ultrapassando recordes que duravam há décadas — seguido de perto por Batalha Atrás de Batalha, com 13 nomeações. Estes números destacam dois títulos que dominaram tanto a corrida aos prémios como a conversa crítica da temporada, sinalizando confrontos intensos nas categorias principais de melhor filme, realização, interpretação e argumento.

Leia Também "Pecadores": o terror e o blues na América racista

Entre os filmes mais destacados e os que surgem com nomeações pontuais, o retrato que emerge é o de um ano cinematográfico marcado pela diversidade de linguagens, géneros e ambições. Esta é também a primeira edição em que será atribuído um Óscar na categoria de Casting – a primeira adição aos prémios em 25 anos. O humorista Conan O' Brian será o apresentador da cerimónia.

Daniel Brooks e Lewis Pullman foram os escolhidos para anunciar, ao começo da tarde, os nomeados da 98.ª edição.

Nas categorias principais, a corrida apresenta-se especialmente competitiva. A lista de nomeados para Melhor Filme reflete um equilíbrio entre produções de grande visibilidade internacional e obras de perfil mais autoral, muitas delas impulsionadas por percursos sólidos em festivais e prémios da crítica. A Academia parece, uma vez mais, tentar conciliar consenso industrial e afirmação artística.

Também nas categorias de interpretação se desenha um cenário fragmentado e aberto. Performances intensas, muitas vezes ancoradas em personagens complexas e figuras históricas, cruzam-se com trabalhos mais contidos e intimistas, sinal de um ano em que o peso emocional e a subtileza dramática coexistiram como critérios de reconhecimento.

Atrás das câmaras, os nomeados confirmam tendências que se vinham a consolidar. Realizadores consagrados regressam à lista, lado a lado com novos nomes que conquistaram espaço através de propostas mais arriscadas. Com estas nomeações, fica oficialmente traçado o mapa da corrida aos Óscares em 2026. Até à cerimónia, marcada para 15 de março, os filmes agora destacados passam a ocupar o centro da conversa global sobre cinema.

Melhor Filme

Bugonia F1 – O Filme Frankenstein Hamnet Marty Supreme Batalha Atrás de Batalha O Agente Secreto Valor Sentimental Pecadores Sonhos e Comboios

Melhor Realizador

Paul Thomas Anderson (Batalha Atrás de Batalha)

Ryan Coogler (Pecadores)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Hamnet) Chloé Zhao (

Melhor Ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

O Agente Secreto) Wagner Moura (

Melhor Atriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Batalha Atrás de Batalha)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Bugonia) Emma Stone (

Melhor Ator Secundário

Benicio del Toro (Batalha Atrás de Batalha)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Pecadores)

Sean Penn (Batalha Atrás de Batalha)

Valor Sentimental) Stellan Skarsgård (

Melhor Atriz Secundária

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Amy Madigan (Hora do Desaparecimento)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Batalha Atrás de Batalha) Teyana Taylor (

Melhor Filme Estrangeiro

O Agente Secreto

Foi Só Um Acidente

Valor Sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab