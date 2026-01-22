'Pecadores' e 'Batalha Atrás de Batalha' na frente pela corrida aos Óscares

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou esta quinta-feira, às 13h30, os nomeados para a 98.ª edição dos Óscares, cerimónia que decorrerá no domingo, 15 de março de 2026, em Los Angeles.
O anúncio trouxe já um marco histórico: Pecadores, o épico de Ryan Coogler, tornou-se no filme mais nomeado de sempre, com 16 indicações — ultrapassando recordes que duravam há décadas — seguido de perto por Batalha Atrás de Batalha, com 13 nomeações. Estes números destacam dois títulos que dominaram tanto a corrida aos prémios como a conversa crítica da temporada, sinalizando confrontos intensos nas categorias principais de melhor filme, realização, interpretação e argumento.
Entre os filmes mais destacados e os que surgem com nomeações pontuais, o retrato que emerge é o de um ano cinematográfico marcado pela diversidade de linguagens, géneros e ambições. Esta é também a primeira edição em que será atribuído um Óscar na categoria de Casting – a primeira adição aos prémios em 25 anos. O humorista Conan O' Brian será o apresentador da cerimónia.
Daniel Brooks e Lewis Pullman foram os escolhidos para anunciar, ao começo da tarde, os nomeados da 98.ª edição.
Nas categorias principais, a corrida apresenta-se especialmente competitiva. A lista de nomeados para Melhor Filme reflete um equilíbrio entre produções de grande visibilidade internacional e obras de perfil mais autoral, muitas delas impulsionadas por percursos sólidos em festivais e prémios da crítica. A Academia parece, uma vez mais, tentar conciliar consenso industrial e afirmação artística.
Também nas categorias de interpretação se desenha um cenário fragmentado e aberto. Performances intensas, muitas vezes ancoradas em personagens complexas e figuras históricas, cruzam-se com trabalhos mais contidos e intimistas, sinal de um ano em que o peso emocional e a subtileza dramática coexistiram como critérios de reconhecimento.
Atrás das câmaras, os nomeados confirmam tendências que se vinham a consolidar. Realizadores consagrados regressam à lista, lado a lado com novos nomes que conquistaram espaço através de propostas mais arriscadas. Com estas nomeações, fica oficialmente traçado o mapa da corrida aos Óscares em 2026. Até à cerimónia, marcada para 15 de março, os filmes agora destacados passam a ocupar o centro da conversa global sobre cinema.
Melhor Filme
Bugonia
F1 – O Filme
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos e Comboios
Melhor Realizador
Paul Thomas Anderson (Batalha Atrás de Batalha)
Ryan Coogler (Pecadores)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Joachim Trier (Valor Sentimental)
Melhor Ator
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Wagner Moura (O Agente Secreto
)
Melhor Atriz
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Kate Hudson (Batalha Atrás de Batalha)
Renate Reinsve (Valor Sentimental)
Melhor Ator Secundário
Benicio del Toro (Batalha Atrás de Batalha)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Pecadores)
Sean Penn (Batalha Atrás de Batalha)
Stellan Skarsgård (Valor Sentimental
)
Melhor Atriz Secundária
Elle Fanning (Valor Sentimental)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
Amy Madigan (Hora do Desaparecimento)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Batalha Atrás de Batalha
)
Melhor Filme Estrangeiro
O Agente Secreto
Foi Só Um Acidente
Valor Sentimental
The Voice of Hind Rajab