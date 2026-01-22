Sábado – Pense por si

Cinema

"Pecadores" e "Batalha Atrás de Batalha" na frente pela corrida aos Óscares

A Academia revelou, esta quinta-feira, a lista oficial de candidatos às estatuetas douradas. Um ano de contrastes, apostas autorais e disputas renhidas nas principais categorias.

Tiago Neto 22 de janeiro de 2026 às 14:02
Michael B. Jordan em 'Pecadores', filme que arrecadou 16 nomeações
Michael B. Jordan em "Pecadores", filme que arrecadou 16 nomeações Warner Bros.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou esta quinta-feira, às 13h30, os nomeados para a 98.ª edição dos Óscares, cerimónia que decorrerá no domingo, 15 de março de 2026, em Los Angeles.

O anúncio trouxe já um marco histórico: Pecadores, o épico de Ryan Coogler, tornou-se no filme mais nomeado de sempre, com 16 indicações — ultrapassando recordes que duravam há décadas — seguido de perto por Batalha Atrás de Batalha, com 13 nomeações. Estes números destacam dois títulos que dominaram tanto a corrida aos prémios como a conversa crítica da temporada, sinalizando confrontos intensos nas categorias principais de melhor filme, realização, interpretação e argumento.

Entre os filmes mais destacados e os que surgem com nomeações pontuais, o retrato que emerge é o de um ano cinematográfico marcado pela diversidade de linguagens, géneros e ambições. Esta é também a primeira edição em que será atribuído um Óscar na categoria de Casting – a primeira adição aos prémios em 25 anos. O humorista Conan O' Brian será o apresentador da cerimónia.

Daniel Brooks e Lewis Pullman foram os escolhidos para anunciar, ao começo da tarde, os nomeados da 98.ª edição.

Nas categorias principais, a corrida apresenta-se especialmente competitiva. A lista de nomeados para Melhor Filme reflete um equilíbrio entre produções de grande visibilidade internacional e obras de perfil mais autoral, muitas delas impulsionadas por percursos sólidos em festivais e prémios da crítica. A Academia parece, uma vez mais, tentar conciliar consenso industrial e afirmação artística.

Também nas categorias de interpretação se desenha um cenário fragmentado e aberto. Performances intensas, muitas vezes ancoradas em personagens complexas e figuras históricas, cruzam-se com trabalhos mais contidos e intimistas, sinal de um ano em que o peso emocional e a subtileza dramática coexistiram como critérios de reconhecimento.

Atrás das câmaras, os nomeados confirmam tendências que se vinham a consolidar. Realizadores consagrados regressam à lista, lado a lado com novos nomes que conquistaram espaço através de propostas mais arriscadas. Com estas nomeações, fica oficialmente traçado o mapa da corrida aos Óscares em 2026. Até à cerimónia, marcada para 15 de março, os filmes agora destacados passam a ocupar o centro da conversa global sobre cinema.

Melhor Filme

Bugonia 
F1 – O Filme
Frankenstein
Hamnet 
Marty Supreme 
Batalha Atrás de Batalha
O Agente Secreto
Valor Sentimental 
Pecadores
Sonhos e Comboios

Melhor Realizador

Paul Thomas Anderson (Batalha Atrás de Batalha
Ryan Coogler (Pecadores
Josh Safdie (Marty Supreme)
Joachim Trier (Valor Sentimental
Chloé Zhao (Hamnet)

Melhor Ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Batalha Atrás de Batalha)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Pecadores
Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz

Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson (Batalha Atrás de Batalha
Renate Reinsve (Valor Sentimental
Emma Stone (Bugonia)

Melhor Ator Secundário

Benicio del Toro (Batalha Atrás de Batalha)
 Jacob Elordi (Frankenstein
Delroy Lindo (Pecadores)
Sean Penn (Batalha Atrás de Batalha
Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Melhor Atriz Secundária

Elle Fanning (Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental
Amy Madigan (Hora do Desaparecimento)
Wunmi Mosaku (Pecadores
Teyana Taylor (Batalha Atrás de Batalha)

Melhor Filme Estrangeiro

O Agente Secreto
Foi Só Um Acidente
Valor Sentimental
Sirat

The Voice of Hind Rajab 

