Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas GPS

Juntámos seis restaurantes no Porto, para celebrar a época natalícia e juntar amigos, família ou colegas de trabalho à volta da mesa.

O restaurante Pot&Pan, no Hotel The Rebello, é um dos espaços onde pode marcar o seu jantar de Natal

O restaurante Pot&Pan, no Hotel The Rebello, é um dos espaços onde pode marcar o seu jantar de Natal DR

Da cozinha tradicional à mais inovadora, não faltam opções no Porto para marcar os jantares natalícios em grupo. Fique com as nossas sugestões e escolha o seu preferido.