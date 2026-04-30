Carminho, Bonga e teatro: seis planos para o fim de semana prolongado, de Braga ao Algarve

Em Lisboa, o Coliseu dos Recreios recebe Carminho, a Casa Capitão Marcos Valle e o CCB José Manuel Neto. Em Braga, em Matosinhos e em Faro, há concertos e teatro.

1) Braga está em festa. O gnration - “um espaço de criação, performance, e exposição nos domínios da música e arte contemporâneas, e da relação entre arte e tecnologia”, como é descrito na sua carta de apresentação oficial, no site do espaço - celebra 13 anos de existência este sábado, 2 de maio, e volta a fazê-lo, tal como em anos anteriores, com um dia aberto ao público.

O programa de festas inclui, este ano, concertos de James Blackshaw (18h, blackbox), Bonga (21h30, praça), Femme Falafel (23h, blackbox) e aunty rayznor (24h, praça), entre outras atuações com entrada livre. Ao longo do dia, poderão ainda ser visitadas instalações como Interferência Humana, de Fernando Kopp, e Becoming a Simulated Book, de Mariana Gomes.

2) Em Lisboa, a fadista Carminho sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na sequência da edição de mais um álbum em que renova e aprofunda a sua relação com o fado - Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir (2025), sucessor de Portuguesa (2023), Maria (2018) e Canto (2015) - e do impacto internacional da canção Memória, dueto que gravou com Rosalía e que a estrela pop espanhola incluiu no álbum Lux (2015). Os concertos de Carminho na sala lisboeta são em dose tripla: estão agendados para esta sexta-feira, este sábado e este domingo, dias 1, 2 e 3 de maio.

3) Mais a Sul, no Algarve, a cidade de Faro recebe a partir desta sexta-feira, 1 de maio - e até domingo, dia 10 - a sexta edição do MOCHILA - Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens. Cruzando disciplinas artísticas como teatro, música, dança, novo circo e performance, o festival começa este fim de semana e terá como grandes momentos de arranque um DJ set de Sam the Kid e DJ Big com Sir Scratch no Polidesportivo St. António do Alto Atalaia (sábado, 18h30, entrada livre), um concerto de Dino D’Santiago no Teatro das Figuras (sábado, 21h30, bilhetes: €20).

O espetáculo teatral FOMO, que será apresentado no espaço LAMA Blackbox (dom., 10h30, bilhetes entre €6 a €10) e o espetáculo de novo circo Heqet, no Jardim da Alameda João de Deus (dom., 17h30, entrada livre) complementam a programação para o primeiro de semana. O programa completo do festival pode ser consultada aqui.

4) Em Matosinhos, estreia-se esta quinta-feira à noite As Telefones, peça de teatro que resulta de mais um encontro entre a escritora Djaimilia Pereira de Almeida e a encenadora e criadora de artes performativas (aqui responsável pela dramaturgia, encenação e adaptação do texto) Zia Soares.

Sequência de Pérola sem Rapariga, espetáculo teatral em que Zia Soares já partia da escrita de Djaimilia Pereira de Almeida, As Telefones põe em cena "duas mulheres, mãe e filha, que mapeiam e edificam a intimidade de um amor fraturado e devorador - entre o fumo dos cigarros e o vapor dos banhos e das panelas ao lume erguem uma casa titubeante onde se acumulam as orações exorbitantes, os frémitos e os silêncios", lê-se na sinopse. A peça, interpretada por Lucília Raimundo, Sara Fonseca da Graça e a própria Zia Soares, pode ser vista às 21h30, esta quinta-feira, no Teatro Municipal Constantino Nery. Os bilhetes custam €7,50.

5) Um histórico da música brasileira, com uma longa carreira iniciada na década de 1960, Marcos Valle é um dos maiores mestres ainda em atividade da canção tropical dançante, festiva e solar - os temas Estrelar e Não Tem Nada Não são exemplos de um compositor, cantor, instrumentista e arranjador que se soube transformar e renovar ao longo dos anos. Esta quinta-feira à noite, véspera de feriado (1 de Maio, Dia do Trabalhador), o músico carioca, atualmente com 82 anos, apresenta-se na Casa Capitão, em Lisboa, para um concerto que começa às 21h30.

6) Ainda em Lisboa, um dos mais aclamados instrumentistas de guitarra portuguesa do País, José Manuel Neto, atua este sábado, 2 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Numa altura em que prepara a edição de um disco novo, intitulado Madrepérolas - o segundo a solo, sucessor de Tons de Lisboa (2016) -, o guitarrista apresenta no CCB “um olhar contemporâneo” sobre a guitarra portuguesa, com “temas originais de José Manuel Neto, Tiago Oliveira, Carlos Manuel Proença e António Chaino” no alinhamento, lê-se na descrição oficial do concerto.

José Manuel Neto , que ao longo da carreira tocou e gravou com fadistas como Beatriz da Conceição, Argentina Santos, Camané, Carlos do Carmo, Ana Moura, Aldina Duarte, Cristina Branco e Mísia, vai apresentar-se com uma formação base de cinco elementos: estará acompanhado por Carlos Manuel Proença na guitarra clássica, Daniel Pinto na viola baixo, Pedro Santos no acórdeão e Sertório Calado nas percussões. Terá também convidados como a cantora Aurora Struder e os instrumentistas Gonçalo Sousa (harmónica), Tiago Oliveira (guitarra elétrica) e Mike Martins (guitarra portuguesa). Os bilhetes para o concerto, agendado para as 19h, custam entre €5 e €20.