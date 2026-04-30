Abertas candidaturas para Capital Portuguesa da Cultura em 2028

O júri será presidido pelo antigo ministro Guilherme d'Oliveira Martins e vai integrar nomes como Sara Brighenti,, Álvaro Covões e Carla Barros.

O concurso para a Capital Portuguesa da Cultura de 2028 está aberto a partir de esta quinta-feira, por um prazo de 150 dias, segundo um aviso publicado em Diário da República.

No começo da semana, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, havia dito, em entrevista à Lusa, que o concurso abriria nos próximos dias, com a cidade vencedora a ser anunciada em 9 de dezembro.

O júri, como já havia adiantado a governante, será presidido pelo antigo ministro Guilherme d'Oliveira Martins e vai integrar a subcomissária do Plano Nacional das Artes, Sara Brighenti, o empresário Álvaro Covões (indicado pela área do turismo) e Carla Barros, que faz parte da equipa da Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitetura (indicada pela administração local).

De acordo com o aviso publicado esta quinta-feira, as candidaturas vão ser avaliadas segundo critérios de "contributo para a estratégia cultural de longo prazo do município; qualidade, coerência e inovação do programa cultural e artístico; capacidade de execução e sustentabilidade financeira; potencial de legado cultural, social e económico; modelo de governação".

O formulário de candidatura deve responder a perguntas como "Por que pretende o município obter o título 'Capital Portuguesa da Cultura' (motivação e objetivos estratégicos)?", como se relaciona com o território circundante e qual o conceito-base, entre outras.

A dotação prevista é de um milhão de euros, como foi o caso para Aveiro e Braga (Ponta Delgada teve um acréscimo de 300 mil euros devido à insularidade).

"O nosso objetivo é, até ao final do ano, ter selecionada a Capital Portuguesa da Cultura. Primeiro, a de 2028. Depois, numa segunda fase, a de 2029", reforçou Balseiro Lopes à Lusa esta semana.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto tinha anunciado, em janeiro, que a iniciativa iria prosseguir para lá de 2027, quando Évora será Capital Europeia da Cultura.

O projeto da Capital Portuguesa da Cultura foi anunciado em dezembro de 2022 pelo então ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, quando anunciou Évora como a cidade vencedora da candidatura a Capital Europeia da Cultura.

Na altura, Pedro Adão e Silva fez saber que as três cidades finalistas não escolhidas - Aveiro, Braga e Ponta Delgada - seriam, consecutivamente, Capital Portuguesa da Cultura.

A primeira edição decorreu em Aveiro em 2024, a segunda em Braga, em 2025, e Ponta Delgada, cidade localizada na ilha de São Miguel, foi a escolhida para este ano.

A iniciativa recuperou um projeto do começo do século, quando Coimbra e Faro foram capitais nacionais da cultura, em 2003 e 2005, respetivamente.