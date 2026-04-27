Uma série para ver esta semana: 'Half Man'

Criada, escrita e protagonizada por Richard Gadd, ao lado de Jamie Bell, "Half Man" chegou à HBO Max como um drama de seis episódios sobre trauma, violência e a fragilidade das relações masculinas.

Depois do impacto cultural de Baby Reindeer, Richard Gadd regressa a um território emocionalmente exigente, mas desta vez desloca o foco da obsessão para algo talvez ainda mais difícil de nomear: a forma como certos vínculos entre homens podem ser simultaneamente refúgio, prisão e detonadores de uma situação explosiva.

Half Man acompanha Ruben e Niall, dois homens ligados por uma relação que se aproxima da fraternidade, ainda que não dependa do sangue. A série começa com um reencontro explosivo num casamento, mas esse é apenas o ponto de rutura que empurra a narrativa para trás, revisitando décadas de cumplicidade, ressentimento e dor acumulada.

Ao longo de seis episódios, a história percorre o passado dos protagonistas desde os anos 1980, explorando a forma como adolescência, violência, vergonha e pertença moldam uma ligação profundamente desigual. Gadd interpreta Ruben como uma figura intensa, imprevisível e emocionalmente abrasiva; Jamie Bell, por sua vez, dá a Niall uma contenção inquieta, feita de silêncio, fragilidade e conflito interno. O contraste entre ambos torna-se o motor dramático de uma série menos interessada em respostas fáceis do que em compreender como se constroem - e se deformam - certas identidades masculinas.

Mais do que um drama sobre amizade ou família, Half Man posiciona-se como uma reflexão sobre masculinidade herdada, trauma emocional, sexualidade e ciclos de violência. Há aqui uma dureza deliberada, por vezes desconfortável, que faz da experiência não tanto entretenimento convencional mas uma espécie de anatomia emocional.

Visualmente austera e narrativamente fragmentada, Half Man reforça a ideia de que o passado nunca desaparece, apenas muda de forma. Com jovens intérpretes como Stuart Campbell e Mitchell Robertson a darem corpo às versões mais novas de Ruben e Niall, a série constrói um retrato contínuo de transformação e erosão, em que cada fase da vida acrescenta novas camadas ao mesmo trauma.