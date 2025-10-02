Cinco obras de poesia e cinco de narrativa finalistas dos Prémios PEN

Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

O PEN Clube atribui galardões alternadamente: este ano foram abrangidas as categorias de Poesia e Narrativa, no próximo ano serão distinguidas obras nas categorias de Ensaio e Tradução.

Escritor e cronista (é autor, por exemplo, de uma coluna de opinião semanal na SÁBADO), Gonçalo M. Tavares é um dos autores com obra nomeada Bruno Colaço / Sábado

Ana Marques Gastão, Gonçalo M. Tavares, Luís Quintais, H. G. Cancela, Hélia Correia e Djaimilia Pereira de Almeida são alguns dos finalistas do Prémio anual PEN nas categorias de Poesia e Narrativa, anunciou o PEN Clube Português.

Na categoria de Poesia, os finalistas são Ana Marques Gastão, com "Oníricas", editado pela Assírio & Alvim; António Cabrita, com "Death Can Dance", publicado por The Poets and Dragons Society; Fernando Pinto do Amaral, pela obra "Última Vida", lançado pela Dom Quixote.

Completam a lista de cinco finalistas o escritor Gonçalo M. Tavares, com "As Botas de Mussolini", da Relógio d'Água, e Luís Quintais, com "Nocturama", editado pela Assírio & Alvim.

No que diz respeita à categoria de Narrativa, são candidatos ao prémio Clara Macedo Cabral, autora de "Dr. Cabaninhas -- Uma Vida pela Liberdade", lançado pela Caminho; H. G. Cancela, com "Nostos", Hélia Correia, com "Certas Raízes", e Djaimilia Pereira de Almeida (texto) e Isabel Baraona (ilustrações), com "Toda a Ferida É uma Beleza", todos editados pela Relógio d'Água.

Paulo Moreiras completa a lista de finalista, com o livro "A Vida Airada de Dom Perdigote", publicado pela Casa das Letras.

Ainda não foi divulgada a data de anúncio dos vencedores, nem o valor pecuniário em causa.

Em 2023, as escritoras Andreia C. Faria e Lídia Jorge foram as vencedoras, respetivamente nas categorias de Poesia e Narrativa. Andreia C. Faria venceu o prémio com o livro "Canina" e Lídia Jorge com "Misericórdia".

No ano passado, Ricardo Gil Soeiro e a dupla de Angélica Varandas e Luísa Azuaga venceram os Prémios PEN nas áreas de Ensaio e Tradução.

Os prémios do PEN Clube contam com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.