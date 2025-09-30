Sábado – Pense por si

Cinema

"Lavagante": um filme para combater o esquecimento

No centenário de Cardoso Pires, Mário Barroso revive uma história de paixão, engano e coragem nos anos 1960. O filme, com Júlia Palha e Nuno Lopes no elenco, chega esta 5.ª feira às salas.

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
'Lavagante': um filme para combater o esquecimento
Tiago Neto 30 de setembro de 2025 às 22:59
Júlia Palha é Cecília em Lavagante, filme que retrata amor, engano e repressão na Lisboa nos anos 60
Júlia Palha é Cecília em Lavagante, filme que retrata amor, engano e repressão na Lisboa nos anos 60 Leopardo Filmes

Lisboa, década de 1960, um rumor silencioso de protestos no ar. A atmosfera de repressão sente-se em cada rua, cada café, em cada sala de aula de faculdade e em cada passo dos estudantes, desejosos de liberdade e justiça. Lavagante é um filme que nasce sob o peso do passado mas que nos convida a revisitar esse tempo que antecede uma revolta que se anuncia.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Cinema Celebridades Indústria cinematográfica Café Mário Barroso Júlia Palha Afonso Lagarto Diogo Infante José Cardoso Pires Lisboa
Artigos Relacionados
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

"Lavagante": um filme para combater o esquecimento