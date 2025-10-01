Lola Young anuncia pausa na carreira após desmaiar em palco

A cantora Lola Young, autora de Messy, anunciou na terça-feira o cancelamento de todos os seus concertos, assim como uma pausa na carreira. A notícia surge depois de, no sábado, a jovem ter desmaiado em palco, durante um espetáculo em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
“Vou afastar-me durante uns tempos. Dói-me dizer-vos que vou ter de cancelar tudo no futuro próximo”, começou por escrever artista de 24 anos nas suas redes sociais.
Este afastamento será por tempo indeterminado. No instagram, a artista aproveitou ainda para pedir desculpa a todos os seus fãs que compraram bilhetes para a sua tour.
"Obrigada por todo o vosso amor e apoio. Peço muita desculpa a toda a gente que tinha comprado um bilhete para me ver, isto magoa-me mais do que possam imaginar”, escreveu ao acrescentar que todas as pessoas que compraram bilhetes para os seus espetáculos serão reembolsadas.
No mesmo comunicado a artista pediu ainda que os seus fãs lhe deem uma segunda oportunidade, quando regressar "mais forte".
A cantora, que já havia abordado publicamente os seus problemas de saúde mental e dependências, atuava no festival All Thing Go, em Nova Iorque, EUA, quando no passado sábado desmaiou. O concerto que estava agendado para domingo, em Washington, foi imediatamente cancelado.
Lola Young tornou-se recentemente mais conhecida pela sua canção Messy. No TikTok, a música viralizou e tornou-se uma sensação. A jovem chegou até a atuar em Portugal, em agosto, no festival Vodafone Paredes de Coura.