Sábado – Pense por si

GPS

Lola Young anuncia pausa na carreira após desmaiar em palco

Foram cancelados todos os concertos da autora de "Messy".

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
As mais lidas GPS
Lola Young anuncia pausa na carreira após desmaiar em palco
Luana Augusto 01 de outubro de 2025 às 16:05
Lola Young anuncia pausa na carreira
Lola Young anuncia pausa na carreira Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

A cantora Lola Young, autora de Messy, anunciou na terça-feira o cancelamento de todos os seus concertos, assim como uma pausa na carreira. A notícia surge depois de, no sábado, a jovem ter desmaiado em palco, durante um espetáculo em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

“Vou afastar-me durante uns tempos. Dói-me dizer-vos que vou ter de cancelar tudo no futuro próximo”, começou por escrever artista de 24 anos nas suas redes sociais.

Este afastamento será por tempo indeterminado. No instagram, a artista aproveitou ainda para pedir desculpa a todos os seus fãs que compraram bilhetes para a sua tour.

"Obrigada por todo o vosso amor e apoio. Peço muita desculpa a toda a gente que tinha comprado um bilhete para me ver, isto magoa-me mais do que possam imaginar”, escreveu ao acrescentar que todas as pessoas que compraram bilhetes para os seus espetáculos serão reembolsadas.

No mesmo comunicado a artista pediu ainda que os seus fãs lhe deem uma segunda oportunidade, quando regressar "mais forte".

A cantora, que já havia abordado publicamente os seus problemas de saúde mental e dependências, atuava no festival All Thing Go, em Nova Iorque, EUA, quando no passado sábado desmaiou. O concerto que estava agendado para domingo, em Washington, foi imediatamente cancelado.

Lola Young tornou-se recentemente mais conhecida pela sua canção Messy. No TikTok, a música viralizou e tornou-se uma sensação. A jovem chegou até a atuar em Portugal, em agosto, no festival Vodafone Paredes de Coura.

Quem é Lola Young e porque é que Messy é viral no TikTok?
Leia Também

Quem é Lola Young e porque é que Messy é viral no TikTok?

Tópicos Música Celebridades Concerto Festival Lola Young Nova Iorque Estados Unidos Washington D.C. Portugal Vodafone TikTok
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Lola Young anuncia pausa na carreira após desmaiar em palco