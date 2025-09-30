Sábado – Pense por si

Poesia, ficção ou ensaio: 20 livros novos para esta rentrée

Depois do verão, as editoras regressaram em força ao trabalho. De Javier Cercas a Arundhati Roy, de Ian McEwan a Beatrice Salvioni, há novidades literárias a chegar.

Poesia, ficção ou ensaio: 20 livros novos para esta rentrée
Pedro Henrique Miranda 30 de setembro de 2025 às 23:00
Javier Cercas é um dos autores em destaque nesta rentrée
Javier Cercas é um dos autores em destaque nesta rentrée

No universo da literatura, a passagem de ano assinala-se em setembro. É nos meses anteriores que se fazem os ajustes às novidades que vão marcar o futuro. Este réveillon antecipado não foi exceção, com um rol de confirmações de peso anunciadas que prometem preencher as livrarias ao longo do outono e do inverno que aí vêm.

Tópicos Morte Poesia Não ficção Ficção Karl Ove Knausgård Can Xue Kamel Daoud Omar El Akkad Sandro Veronesi Portugal Goncourt Faixa de Gaza Brasil
