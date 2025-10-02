Wizkid, Tyla, Gunna e Djodje atuam no festival Afro Nation 2026 em Portimão

Já se conhecem os primeiros nomes do cartaz da próxima edição (a sexta) do festival, que acontece entre 3 e 5 de julho do próximo ano.

A sul-africana Tyla, autora do êxito "Water", é um dos nomes sonantes entre as confirmações Charles Sykes/Invision/AP

O cantor nigeriano Wizkid, a cantora sul-africana Tyla e o 'rapper' norte-americano Gunna estão entre as primeiras confirmações do 6.º festival Afro Nation, que acontece entre 3 e 5 de julho em Portimão, foi esta quinta-feira anunciado.

O lote de primeiras confirmações revelado esta quinta-feira pela organização, em comunicado, inclui também o cantor cabo-verdiano Djodje.

O cartaz vai contar também com o nigeriano Asake e a norte-americana Mariah The Scientist, para além de Olamide, Niska, Awilo Longomba, Bien, Darkoo e Young John, que irão todos atuar no palco Lit, o principal do festival.

A organização anunciou também alguns nomes para o palco Piano - Madumane, Amaroto, Mellow & Sleazy, Lee McKrazy, Zee Nxumalo, Mawhoo -- e que o festival terá um novo palco, o Afrotronic, dedicado às sonoridades Afro House, Afrotech e Amapiano.

Na primeira edição em Portugal, em 2019, o Afro Nation acolheu mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021, o festival não se realizou por causa das restrições impostas devido à pandemia da covid-19, tendo regressado em 2022.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo "necessário apresentar identificação" para provar a idade, segundo informação disponível no 'site' do festival.

A 5.ª edição do festival, que aconteceu entre 9 e 11 de julho deste ano na Praia da Rocha, incluiu a atuação de mais de 30 artistas, entre os quais Mary J. Blige, Burna Boy, Tems, Booba e Davido.