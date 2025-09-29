Uma série para ver esta semana: 'A Casa Guinness'

Uma dinastia cervejeira à beira do abismo e do auge. Intriga, herança e ambição são os ingredientes deste novo drama histórico da Netflix.

Escondido na simplicidade de nos sentarmos num bar e pedirmos uma Guinness está algo maior do que aquilo que nos chega no copo. Está uma história, uma herança, um mito e um nome que atravessou séculos e fronteiras, uma promessa que tem tanto de peso como de sustento. A Casa Guinness, a nova série da Netflix criada por Steven Knight (Peaky Blinders), recupera esse imaginário e transforma-o em drama.

Disponível desde 25 de setembro, tem oito episódios, ao longo dos quais recuamos ao século XIX, entre Dublin e Nova Iorque, ao encontro de uma família que se descobre na sombra de um império à mercê das escolhas que o podem engrandecer ou arruinar.

A narrativa começa com a morte de Sir Benjamin Guinness, patriarca da família, figura decisiva para o sucesso global da cervejeira homónima. A partir desse momento, a série explora o impacto do seu testamento nos destinos de Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) e Ben (Fionn O’Shea) — cada um com ambições, segredos e responsabilidades diferentes.

Além dos herdeiros, A Casa Guinness dá-nos também um retrato das personagens que orbitam o tabuleiro da Dublin da época, intimamente ligadas ao fenómeno Guinness; trabalhadores, parceiros, concorrentes e observadores sentem os efeitos de uma fortuna que se expande mas também divide. A série constrói cenários em que honra, culpa, lealdade e identidade andam de mãos dadas.



"House of Guinness" na Netflix: drama histórico de intriga e ambição Ben Blackall/Netflix

Em entrevista ao site Tudum, Steven Knight explica que que esta é “a extraordinária história de uma família que, por acaso, é herdeira da maior cervejaria do mundo. São jovens e têm a tarefa de assumir esta marca incrivelmente bem-sucedida.” A primeira prioridade, acrescenta, é “não estragar tudo. E a segunda prioridade é tornar a Guinness ainda maior".

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.